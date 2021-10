Arpino – Tensione nella notte al Vallone, sale la preoccupazione | TG24.info

Nella notte ci sono stati attimi di tensione in contrada Bove, al Vallone di Arpino.

Una macchina si aggirava nella frazione percorrendo la strada a bassa velocità. Si è fermata diverse volte nei pressi delle abitazioni, alcuni residenti riferiscono di aver sentito sbattere gli sportelli, come se dal veicolo fosse sceso qualcuno. Dopo il tragico episodio di cronaca avvenuto a Santopadre nella serata di lunedì scorso, le persone sono terrorizzate, preoccupate, ancor più esasperate. Oltretutto i furti continuano ad esser messi a segno in diverse zone del comprensorio, nei paesi limitrofi, per cui l’attenzione è parecchio alta, così come la rabbia.

Allertati dalla circostanza, telefonata dopo telefonata, c’è chi si è messo in macchina ed ha preso la strada in direzione dell’automobile sospetta che, una volta avvicinata, sembrerebbe sia partita a tutta velocità e, nonostante fosse inseguita a ruota, il conducente è riuscito al allungare le distanze facendo perdere le sue tracce.

Nel contempo sono state avvisate le forze dell’ordine, immediatamente portatesi sul posto per una ricognizione del territorio. A loro è stata fornita la targa del veicolo sospetto.

La gente pensa che questi malintenzionati stiano facendo dei sopralluoghi per individuare nuove abitazioni nelle quali andare a rubare.

Sara Pacitto