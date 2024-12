Arpino – Polverone politico in città per lo stop dei lavori in biblioteca | TG24.info

Polverone politico ad Arpino. Ad infiammare il clima lo stop arrivato dalla Regione Lazio per i lavori che dovevano interessare la biblioteca comunale. Ad intervenire il consigliere comunale Andrea Chietini. “Arpino, Città’ della cultura, continuerà ad essere priva di una biblioteca fruibile!”

“Si può non essere finanziati perché non ci si posiziona ai vertici di una graduatoria ed i fondi non bastano per tutti, ma – dice Chietini – non essere in graduatoria per mancanza di requisiti amministrativi e mancata integrazione documentale richiesta dalla Regione Lazio nei termini assegnati è manifesta incapacità amministrativa! Sfuma così la richiesta di finanziamento volta ad adeguare palazzo Felluca, già oggetto di adeguamento sismico circa 12 anni fa, e la possibilità di conferire un nuovo incarico di assistenza al Rup”.