Arpino – “Pi greco day” e la Settimana della Scienza al Liceo Scientifico “Tulliano” | TG24.info

Di seguito la cronaca “di una settimana differente”, così come gli studenti del Liceo Scientifico “Tulliano” hanno voluto definire l’evento “Settimana della Scienza”, un’iniziativa che ha raccolto attenzione e partecipazione nonostante fosse alla sua prima edizione per l’Istituto arpinate, articolata sull’impronta dettata dal MIUR “per favorire la più capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnico-scientifica”.

Di seguito la nota: «Un successo straordinario che ha visto coinvolti tutti gli alunni dell’I.I.S. Tulliano sezione del Liceo Scientifico. L’ambizioso progetto è stato ideato dai docenti del Dipartimento di Matematica e Fisica allo scopo di appassionare gli studenti allo studio delle materie scientifiche, utilizzando linguaggi pluridisciplinari, strumenti multimediali e diverse strategie educative.

Nella suggestiva location del Castello Ladislao, sede della Fondazione “Umberto Mastroianni”, si sono svolti due distinti seminari per ognuno dei quali sono intervenuti docenti universitari con specifiche competenze: “La tecnologia microelettronica” ha visto l’intervento della prof.ssa Annunziata Sanseverino del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione e Maurizio Scarano dell’UniCas di Cassino; “Emergenza idrica: nuove sfide ed opportunità”, con il prof. Angelo Leopardi del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica UniCas di Cassino.

Nella seconda giornata, la celebrazione del “Pi greco-day 2023” ha visto protagonisti gli studenti di tutte le classi del Liceo impegnati nella gara “Lo spettacolo della matematica”. La giuria composta da docenti di varie discipline ed esperti di cinema, presieduta dall’ing. Aldo Reggiani, fondatore dell’Associazione di Divulgazione Scientifica “Spettacoli di Matematica”, ha decretato le classi vincitrici attribuendo i diversi Premi della Critica ai lavori più originali. La giornata di festa è stata allietata dal party a tema, in cui gli ospiti hanno potuto degustare bellissimi e golosi dolci, rispettando la tradizione americana, ormai diffusasi in tutto il mondo e che caratterizza il “Pi-greco day”.

L’ing. Reggiani è intervenuto ufficialmente premiando il Liceo Scientifico “Tulliano” vincitore del Concorso Nazionale “In viaggio con Leonardo”, tenutosi nell’a.s. 2018-2019, in occasione del quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci. Del premio, in realtà, avevano già beneficiato le classi vincitrici, 3A e 3B dell’a.s. 2018/2019, avendo partecipato alle riprese del docufilm “In viaggio con Leonardo” che, dopo la presentazione al Giffoni Film Festival e dopo gli anni di restrizioni dovute alla pandemia, è stato finalmente proiettato in anteprima alla visione degli alunni. Ciò ha consentito ai docenti di incontrare e riabbracciare gli ex studenti che, oltre a ricevere i meritati riconoscimenti per i lavori realizzati per il concorso, hanno ricordato tutti insieme, con enorme piacere, quei giorni trascorsi a lavorare ed a divertirsi su improvvisati set cinematografici nelle vesti di registi, scenografi, sceneggiatori, attori e cameramen.

Le giornate successive hanno visto gli studenti del Liceo Scientifico arpinate impegnati in attività differenziate:

le classi quarte e quinta sono state coinvolte in attività di laboratorio presso le facoltà scientifiche delle Università di Cassino e de L’Aquila;

le classi terze, in sede, hanno realizzato esperienze di laboratorio di Fisica con il fisico prof. Francesco Bevacqua, fondatore dell’Associazione Culturale Opus Lab-Scienza e Didattica;

le classi prime e seconde, invece, sono state accompagnate a Napoli per la visita della Città della Scienza, dove sono state coinvolte in un affascinante viaggio alla scoperta dell’universo.

Al termine della settimana il bilancio registrato è stato senza dubbio molto positivo. I docenti del dipartimento esprimono grande soddisfazione e ringraziano la Dirigente Scolastica avv. Paola Materiale la quale, sempre pronta ad incoraggiare con fiducia le proposte più ambiziose, ha consentito la realizzazione del progetto. Un doveroso ringraziamento è rivolto a tutti i docenti della sezione Liceo Scientifico dell’I.I.S. Tulliano, che, con la loro fattiva collaborazione, hanno agevolato la buona riuscita degli eventi, testimoniando, ancora una volta, che il lavoro di squadra è sempre vincente».

SaP