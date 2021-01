Arpino – Manuel, dalla Campania vince una capitale europea | TG24.info

Si è concluso nella giornata di ieri il concorso “Il mio presepe”, indetto dall’Associazione Contrada Vallone.

L’iniziativa consisteva nell’inviare le immagini del proprio presepe alla Contrada Vallone che poi, giorno dopo giorno, durante l’intero arco delle festività natalizie, ha provveduto a pubblicare su facebook le foto ed i video di ogni rispettivo allestimento pervenuto. Un evento straordinario che, in un periodo di restrizioni sociali, ha permesso di mantenere viva la tradizione presepiale, concedendo a moltissimi di poter godere di questa speciale mostra virtuale. Il premio in palio, ovvero un weekend in una delle capitali europee, è stato vinto dal giovane Manuel Barone, della provincia di Salerno: il presepe più “gettonato”, ha ricevuto 2.380 like, oltre 1200 condivisioni e tantissimi commenti di compiacimento. Anche le testate giornalistiche del salernitano, sia online che sul cartaceo, hanno supportato il 30enne, facendo ovviamente riferimento alla particolare iniziativa della Contrada Vallone. Manuel è nato e cresciuto a Siano, da diversi anni risiede nel frusinate per motivi di lavoro, ha frequentato il Liceo Artistico di Salerno e poi l’Accademia delle Belle Arti di Napoli. «Presepe storico/palestinese realizzato prevalentemente con polistirolo e gesso, a mano, tranne alcuni pastori o animali che sono stati comunque abbelliti da accessori, rivestiti e ridipinti. Dettagli in das, scritte in aramaico antico e luci tremolanti nelle abitazioni per simulare le lampade a d’olio per un maggiore realismo. Sul monte Sion, il tempio di Erode nel cielo stellato da me dipinto ed illuminato con mini luci a led», così il giovane descrive il suo presepe, che può essere ammirato cliccando sul link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1814253482065930&id=1032582983566321.

121 in tutto le realizzazioni postate sul canale social della Contrada Vallone: oltre che dai comuni più o meno limitrofi, hanno partecipato “artisti” da Milano, dalla Puglia, dalla Sicilia e, moltissimi, dalla Campania. L’associazione ringrazia coloro che hanno aderito al concorso «Come prima edizione poter ammirare i numerosi presepi provenienti da tutta Italia è stata una grande emozione; lo scopo di accorciare le distanze e riempire la nostra “stanza virtuale” di opere così belle è stato pienamente raggiunto! Grazie di cuore a tutti Voi».

Sara Pacitto