Arpino – La “visione” di un futuro che noi stessi costruiamo | TG24.info

Il “Vision Think Tank Festival” è il primo festival che intende porre l’attenzione sulla visione di un mondo senza guerre.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Emergency, rientra nel progetto “Arpino Civitas Mundi”, da un’idea del consigliere delegato alla Cultura Niccolò Casinelli, con l’obiettivo di coniugare il lascito del “Certamen Ciceronianum Arpinas” ad una serie di opportunità che la Città di Arpino intende cogliere grazie al contributo della Regione Lazio.

«Se tutti andassero in guerra solo sulla base delle proprie condizioni, le guerre non ci sarebbero più», è quanto sosteneva il grande letterato russo Lev Tolstoj. Le guerre non sono mai accettabili, sul piano etico, sul piano della razionalità, sul piano economico, sono ancor meno tollerabili in una società tecnologicamente molto evoluta.

Eppure, nel passare degli anni, il numero dei conflitti nel mondo è aumentato. Come possiamo spiegare questo paradosso e liberarci dalle guerre? sono argomenti che il primo festival di vision approfondirà nei diversi appuntamenti.

Giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 si terranno conferenze, workshop, tavole rotonde, dibattiti. Tre giorni scanditi in quattro panel tematici nel corso dei quali si ragionerà su come “Progettare la Pace”.

Ospiti di calibro nazionale ed internazionale, tra cui Rossella Miccio, presidente di Emergency e madrina dell’iniziativa, Francesco Grillo, direttore del Think Tank Vision, Laura Silvia Battaglia reporter di guerra ed autrice, Mario Patrono, professore emerito di Diritto Costituzionale Comparato all’Università di Roma “La Sapienza”.

Francesco Grillo è direttore del Think Tank Vision: ha sviluppato diversi progetti con i think tank inglesi Demos, CER, Respublica e con il British Council su aree come quella della social innovation e sul futuro delle università. La sua presenza alla convention in Terra di Cicerone sarà prestigiosa occasione di confronto.

Emergency è un’associazione italiana nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Emergency promuove la cultura della pace, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani. Presidente dal 2017, dopo 17 anni di collaborazione attiva con l’associazione, Rossella Miccio condivide i radicati valori ed i nobili scopi di Emergency con impegno costante e determinazione.

Di seguito il programma completo del “Vision Think Tank Festival” di Arpino:

Giovedì 21

h. 17:00-Arrivo e registrazione dei partecipanti

h.18,00-Saluti Istituzionali e Introduzione ai lavori di Mario Patrono (Professore Emerito Università La Sapienza di Roma), Niccolò Casinelli (Delegato alla Cultura Comune di Arpino e Presidente del Centro Studi Marco Tullio Cicerone), Rossella Miccio (Presidente di EMERGENCY), Laura Silvia Battaglia (Reporter di Guerra e Autrice), Francesco Grillo (Director Vision e Fellow di European University Institute)

h.19,00-SCRIPTA MANENT presentazione del libro di Laura Silvia Battaglia (Reporter di Guerra e Autrice) “Lettere da Guantánamo. Dall’inferno al limbo, dove sono i detenuti del 9/11” Con la partecipazione del Mario Patrono (Professore Emerito Università La Sapienza di Roma), Elena Pasquini (Giornalista e Scrittrice)

h. 20,30-Cena

Venerdì 22 luglio

h. 9,30-SI VIS PACEM PARA BELLUM. Oltre il 2%: come sarà l’esercito del futuro. Un

mondo senza armi nucleari? Con la partecipazione di Francesca Farruggia (Archivio Disarmo), Fabio Alberti (Rete Pace e Disarmo), Don Renato Sacco (Pax Christi).

Modera: Laura Silvia Battaglia (Reporter di Guerra e Autrice)

h. 12,30-SCRIPTA MANENT presentazione del libro di Eric Salerno (Giornalista e Inviato Speciale) “Orizzonti perduti, orizzonti ritrovati” Con la partecipazione di Alessandra Sannella (Università di Cassino e del Lazio Meridionale)

h. 13,30-Light Lunch

h. 18,30-Reading di Daniele Salvo (Regista) testimonianze di guerra

h. 19,00-Esiste una visione delle donne sulla Pace e sulla Guerra. Con la partecipazione di: Francesca Bettio (Università di Siena), Andrea Catizone (Avvocata e Giurista), Alessandra Morelli (Ex Unhcr), Barbara Schiavulli (Giornalista Radio Bullets), Fiorenza Taricone (Università di Cassino e del Lazio Meridionale)

h. 20,30-Cena

h. 23,00- Apertura straordinaria della Torre di Cicerone

Sabato 23 luglio

h. 9,30- SI VIS PACEM PARA PACEM. Una riforma dei meccanismi di cooperazione, spese militari e spese per cooperazione sviluppo. L’impatto delle guerre sull’ambiente. Con la partecipazione di: Rossella Miccio (Presidente di EMERGENCY), Alessandra Morelli (Ex-Unhcr), Mario Patrono (Professore Emerito Università La Sapienza di Roma), Elena Pasquini (Giornalista e Scrittrice) Modera: Laura Silvia Battaglia (Reporter di Guerra e Autrice)

h.10:30-SCRIPTA MANENT- La propaganda di guerra- presentazione del libro “Maledetti

Pacifisti” di Nico Piro Con la partecipazione di Barbara Schiavulli (Giornalista Radio Bullets), Rossella Miccio (Presidente di EMERGENCY), Renata Gravina (Autrice).

h.11.30-Reading Daniele Salvo (Regista) lettura di classici dell’antichità

h.12,00-SCRIPTA MANENT L’idea russa e l’idea ucraina tra guerra e pace – Renata

Gravina (Autrice) “La Libertà fuori dalla Russia” Con la partecipazione di Lorenzo Giroffi (Scrittore e reporter), Eric Salerno (Giornalista e Inviato Speciale) Modera: Roberto Valle (Università La Sapienza di Roma)

h. 13,00 Conclusioni-“E’ possibile un mondo senza guerra e idee per il secondo Vision

Festival”- Mario Patrono (Professore Emerito Università La Sapienza di Roma), Niccolò

Casinelli (Delegato alla Cultura Comune di Arpino e Presidente del Centro Studi Marco

Tullio Cicerone), Rossella Miccio (Presidente di EMERGENCY), Laura Silvia Battaglia

(Reporter di Guerra e Autrice), Francesco Grillo (Director Vision e Fellow di European

University Institute)

h. 13,30-Pranzo

Vision Festival sostiene i progetti di Emergency. Sostieni anche tu Emergency https://sostieni.emergency.it/VisionFestival

