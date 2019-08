Arpino – La Contrada “Vallone” vince il Gonfalone, e la festa è rossoblu (foto/video)

(di Sara Pacitto) La 49esima edizione del Gonfalone di Arpino la vince il VALLONE. Con 29 punti, dopo sei anni, l’ultimo nel 2013, la contrada si aggiudica l’ambito drappo, progettato e realizzato da quattro giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone ed ispirato alla Donna Ciociara.

Il “Vallone” aveva conquistato la vetta della classifica ancor prima della gara conclusiva che, comunque, si è disputata con grande competizione e la partecipazione delle tifoserie, le quali hanno sostenuto le rispettive squadre fino alla fine. I giganti del “Tiro alla Fune” hanno la capacità di emozionare il pubblico che si raduna in Piazza Municipio per assistere a questa entusiasmante prova di forza. I tiri in sequenza vedono alternarsi le squadre dei quartieri e delle contrade partecipanti. Il PONTE ha conquistato la gara, tenendo testa ai VUOTTI e poi ARCO, VALLONE, COLLECARINO e VIGNEPIANE.

Questa la classifica finale:

VALLONE 29 punti

PONTE 26

ARCO 21

VUOTTI 20

COLLECARINO 18

VIGNEPIANE 10

È seguita la cerimonia di premiazione, assegnati anche i premi speciali: il “Piatto Tipico Ciociaro” è del VIGNEPIANE con i “Taglierini Asparagi e Pancetta”; la “Festa di Quartiere” va al COLLECARINO; l’ARCO si aggiudica il “Balletto Ciociaro”, l’“Angolo Caratteristico” è del Vuotti così come la “Ciocia d’Oro”. Ricordiamo le gare: VUOTTI si aggiudica la “Corsa con gli Asini”; il Vallone la “Corsa con la Carriola”; il PONTE la “Corsa con la Cannata”; il VALLONE la “Corsa con i Sacchi”; il COLLECARINO la “Corsa della Staffetta” ed infine VUOTTI il “Tiro alla Fune”.

“Il GONFALONE DI ARPINO” è organizzato dall’Associazione Pro Loco in collaborazione con il Comune di Arpino, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, la XV Comunità Montana “Valle del Liri”, la Banca Popolare del Cassinate e Camera di Commercio di Frosinone. Ideato nel 1970 dal Senatore Massimo Struffi, l’evento rimane principe dell’Estate Arpinate: una manifestazione che coinvolge e vede protagonisti migliaia di contradaioli, ospiti e curiosi. Il Gonfalone di fatto rappresenta un vero e proprio volano per il turismo, ad Arpino ed in tutta la Ciociaria. Un appuntamento in grado di tramandare le antiche tradizioni alle nuove generazioni, raccontate e dimostrate con tutte le loro sfaccettature.

Sara Pacitto

(si ringrazia Roberto Gabriele per le foto concesse in occasione della manifestazione)