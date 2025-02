Arpino / Isola del Liri – Depuratore, il bosco scompare per la terza volta | TG24.info

Il bosco scompare per la terza volta. Da più di un anno si discute se nell’area di Capitino, indicata per la costruzione del depuratore intercomunale Arpino / Isola del Liri, c’è un bosco.

Nel voluminoso fascicolo che troviamo sul sito della Regione Lazio, il primo documento è quello dei tecnici di Acea per i quali l’area è agricola e non c’è nessun bosco. Nel secondo documento, inoltrato dal Comune di Isola del Liri, in un parere rilasciato da un agronomo di Frosinone il bosco c’è e sarebbe di ben 7.600 metri quadrati. Nel terzo documento, inoltrato dall’Azienda Sanitaria della Provincia di Frosinone il bosco non c’è più. La dottoressa Antonella Guzzi, responsabile dell’Ufficio di Igiene e Sanità pubblica nel suo parere “non ostativo” ha fatto riferimento ad un’area agricola. Per provare a capire, senza avere la presunzione di raccontare la verità, abbiamo chiesto una mano a Marco Belli di Fare Verde. Siamo riusciti a vedere le mappe ufficiali del Ptpr della Regione Lazio (nella foto). Ebbene il bosco è scomparso per la terza volta. Non c’è. Nelle mappe quell’area è agricola. Mah. Comunque, dopo sei mesi di sospensione, le procedure finalizzate alla realizzazione dell’impianto stanno ripartendo. Martedì prossimo si terrà il tavolo tecnico con il mistero del bosco da risolvere.

V.V.