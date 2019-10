Arpino – “Io Non Rischio” per essere più consapevoli

Ad inaugurare la “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, dal 13 al 19 ottobre, per cui sono previste numerose iniziative, in molte piazze italiane si terrà la campagna di comunicazione “Io Non Rischio”. La finalità è quella di promuovere ed esortare la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile: prevenzione, preparazione, cultura del rischio e pianificazione sono le tematiche fondamentali che verranno illustrare ed approfondite.

Giunta alla sua IX° edizione, sabato 12 e domenica 13 ottobre i volontari e volontarie delle organizzazioni di Protezione Civile di tutta Italia incontreranno i cittadini presso i punti informativi allestiti nelle principali piazze del territorio nazionale, per sensibilizzare la comunità e diffondere la cultura della prevenzione del rischio sismico, del rischio alluvione e del rischio maremoto. Che la nostra penisola sia soggetta ai pericoli naturali è inconfutabile: l’esposizione individuale a tali minacce può essere sensibilmente ridotta grazie alla conoscenza del pericolo, alla cognizione delle possibili conseguenze ed all’adozione di alcuni semplici accorgimenti, efficaci per minimizzarne i danni e ridurre l’impatto su persone, cose ed ambiente. Il sistema più radicale per difendersi da un “mostro” è conoscerlo: “Io non rischio” è un dialogo aperto tra i volontari della Protezione Civile e la popolazione, fatto di divulgazione, confronto, domande e chiarimenti. Di fatto i volontari sono nostri concittadini, vicini di casa, amici, che vivono ed operano sullo stesso territorio in cui noi abitiamo, quindi lo conoscono bene, sanno “raccontarcelo” con scrupolosità. “Io non rischio” è un messaggio che fa appello al buonsenso di ognuno, affinché si diffonda la consapevolezza che si può collaborare per garantire la sicurezza comune.

Passione, condivisione, solidarietà, competenza, concretezza, partecipazione: non sono un slogan bensì gli elementi che caratterizzano la Protezione Civile. Sabato 12 ottobre, in Piazza Municipio ad Arpino, i volontari della Protezione Civile “EC Arpinum” incontreranno la comunità. Mentre domenica 13 saranno presenti in Piazza Carlo Coletti a San Donato Val Di Comino, in collaborazione con la sezione locale dell’Associazione Nazionale “Vigili del Fuoco in Congedo”.

La campagna “Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo Agenzia Interregionale per il fiume Po, ARPA Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab Università della Calabria, Fondazione Cima, IRPI Istituto di Ricerca per la Protezione Idro-geologica. Sul sito ufficiale della campagna www.iononrischio.it è possibile consultare il materiale informativo su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un alluvione.

Sara Pacitto