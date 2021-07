Arpino – Il paese degnamente rappresentato a Rimini dal giovane Michele | TG24.info

Nella giornata di domenica, presso la Fiera di Rimini, si è conclusa una delle sessioni del Campionato Italiano di Danze Caraibiche: in pista i ballerini di tutte le divisioni previste ovvero salsa cubana, merengue, bachata e salsa on 2.

Tra gli atleti anche l’arpinate Michele Ranaldi, che ha gareggiato per la categoria B 28/34 anni, conquistando un meritatissimo secondo posto e classificandosi vice-Campione Italiano di Danze Caraibiche. La soddisfazione del giovane «Dopo quasi 2 anni di stop a causa della pandemia ero arrivato a pensare che ormai tutto sarebbe finito, non immaginavo minimamente che sarei nuovamente sceso in pista. Stavo attraversando una strada buia, senza un filo di luce, non provavo quelle emozioni e quella voglia che avevo prima. A soli 2 mesi dal Campionato 2021 ho ricevo la chiamata della mia partner ballerina, Daniela Barresi dal Molise, e dei miei maestri Antonio e Jasmina Berardi. Decidiamo di provare ad allenarci in tempi record per affrontare questa grande sfida. La distanza ed il lavoro non ci hanno permesso di vederci molto; le paure e le incertezze erano tante ma domenica è stato tutto diverso: sembrava che il Covid non fosse mai esistito, che non ci avesse costretto a fermarci di ballare. In pista abbiamo dato il massimo, percependo senzaioni indescrivibili. Pensando a tutto quello che abbiamo passato, pensando alle parole dei nostri maestri, pensando alle nostre famiglie che ci stavano guardando e sostenendo, pensando a tutti i sacrifici che abbiamo fatto per arrivare fino a lì….tutto un insieme di emozioni arrivate al cuore in quel momento e sprigionate a ritmo di musica. La vittoria più grande non è stata salire sul podio e ricevere una medaglia: la vittoria più grande è stata ripartire ed uscire da quella pista guardarsi negli occhi e commuoversi per le emozioni provate».

La comunità arpinate è felice ed orgogliosa che il giovane concittadino Michele Ranaldi sia tornato a rappresentare la Terra di Cicerone in maniera degna. A lui le più sentite congratulazioni per i risultati raggiunti fin’ora ed un grande in bocca al lupo per le sfide future.

Sara Pacitto