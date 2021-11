Arpino – Gli studenti dell’I.I.S. Tulliano indirizzo Chimica e Materiali si distinguono ancora una volta | TG24.info

Nel pomeriggio dello scorso venerdì, presso l’Università degli Studi di Tor Vergata in Roma, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei “Giochi della Chimica”.

Alla manifestazione culturale, rivolta a tutti gli alunni delle scuole secondarie superiori italiane con lo scopo di promuovere l’interesse degli studenti per questa disciplina, non poteva mancare l’adesione dell’I.I.S. “Tulliano” di Arpino, indirizzo Chimica e Materiali. Il prestigioso Istituto ha partecipato con una squadra composta da ben 11 alunni, di cui quattro hanno conquistato il podio classificandosi ai primi posti. Marco Taglienti, alunno della classe VB, è risultato il vincitore della sessione regionale dei “Giochi della Chimica” Anno Scolastico 2020/2021, totalizzando 121 punti. Secondo classificato Daniele Lancia del VB. Al terzo posto Martina Patti, del IV C. Ma non finisce qui. L’Istituto per Chimici di Arpino ha fatto sentire la sua presenza lungo tutta la classifica: quarto posto per Luna Palma, del VB, al sesto posto Gloria Mancini del IV C, decimo posto per Luca Persichetti del IV C.

Ancora una volta l’I.T.I.S. di Arpino si è distinto per la preparazione e la xonpetenza degli studenti, una squadra vera e propria che con discrezione si è imposta su tutti i partecipanti provenienti dagli istituti della Regione Lazio.

Risultati soddisfacenti anche per i partecipanti del biennio che, nonostante le difficoltà incontrate a causa della complessa gestione della crisi pandemica, hanno mostrato interesse ed impegno creandosi un solido trampolino di lancio per le prossime edizioni della gara.

Ricordiamo che i “Giochi della Chimica” sono nati nel 1984 e si articolano in tre fasi: una regionale, una nazionale ed una internazionale. Organizzati dalla Società Chimica Italiana, su affidamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si svolgono grazie al supporto operativo delle Sezioni della Società che curano la fase regionale dei Giochi. Recentemente il MIUR ha inserito i Giochi e le Olimpiadi della Chimica tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie superiori.

I primi classificati delle Classi di Concorso di ogni Finale Regionale partecipano alle Finali Nazionali, dalle quali emergeranno i componenti della squadra che andrà a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi Internazionali della Chimica.

SaP