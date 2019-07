Sora – Manutenzione in via Incoronata, ci pensano i ragazzi del Servizio Civile A Sora in via Incoronata, su richiesta dell’amministrazione Comunale, sono stati effettuati lavori di manutenzione dai ragazzi del Servizio Civile in forza alla XV Comunità Montana Valle del Liri. Continua...

Trivigliano – Gran ballo dell’800 Incantevole è stato l’evento che si è tenuto sabato 6 luglio 2019 a Trivigliano organizzato dal Comune di Trivigliano e dalla Pro Loco. Si è festeggiato l’800 e le sue...

Paliano – Edilizia scolastica: dalla Regione 4,9 milioni di euro per le scuole 4,9 milioni di euro: questo è l’importo totale del finanziamento ottenuto dal Comune di Paliano grazie ai progetti presentati nell’ambito del piano triennale della Regione Lazio per l’edilizia scolastica. Nuove...

Anagni – Stazione, il servizio navetta… un buco di due ore! La vita da pendolare non è affatto facile, legata strettamente al giro delle lancette dell’orologio. Arrivare in orario alla stazione e non trovare la navetta ad aspettare allunga di tanto...

Arpino – Estate è Gonfalone, 49esima edizione (video) Nella serata di domenica 14 luglio, alle ore 21:00, in piazza Municipio, si terrà la presentazione e benedizione del drappo della 49esima edizione del “Gonfalone di Arpino” realizzato dall’Accademia delle...

Cassino – Nuovo servizio bus per uffici INPS Sono tanti i cittadini in questo mese, soprattutto anziani che stavano riscontrando molte difficoltà per raggiungere la nuova sede dell’Inps. La scelta di spostare un ufficio così richiesto dall’utenza, soprattutto...

ULTIM’ORA Sora – Incendio in via Incoranata, ragazzi del Servizio civile spengono le fiamme “Sventato un incendio boschivo a Sora”. A dare l’allarme sono stati i ragazzi del Servizio Civile in forza presso la XV Comunità Montana Valle del Liri di Arce, ripassando da...

ULTIM’ORA Roma – Incidente sul lavoro in A12, tre feriti e un quarto ha perso la vita Temporaneamente chiuso il tratto tra Civitavecchia e Civitavecchia sud in direzione Roma per consentire l’intervento dei soccorsi per un incidente all’interno di un’area di cantiere dell’impresa esterna AVR. Sulla A12...

Roma – Tentato furto in tabaccheria, bloccata banda di 4 giovanissimi I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato un 18enne nomade, domiciliato nel campo “Albuccione” di Tivoli e denunciato a piede libero due minorenni, anche loro di etnia Rom, un...