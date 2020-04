Arpino – Due prestigiosi progetti che arricchiscono la formazione a distanza degli studenti del “Cicerone”

L’Istituto Comprensivo “Marco Tullio Cicerone” di Arpino fa sapere di aver aderito al progetto TOP, Tutoring Online Project, un’iniziativa delle Università Bocconi ed Università di Harvard mirata al tutoraggio a distanza degli studenti della scuola media.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Gabriella La Marca, spiega «Grazie a questo progetto gli alunni e le alunne partecipanti potranno contare sull’assistenza di un tutor individuale, per lo studio e la gestione dei compiti a distanza. L’iniziativa è finalizzata a supportare le scuole secondarie di I grado durante la sospensione delle attività didattiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19».

Dall’ateneo UniBocconi aggiungono «Questa fase di attività didattiche online rappresenta una sfida molto difficile da affrontare per le scuole e le famiglie italiane. Numerose ricerche suggeriscono che l’istruzione online può avere conseguenze negative per l’apprendimento di studenti le cui famiglie non possono supportarli nella didattica a distanza, andando cosi a incrementare le disuguaglianze. Per questo abbiamo pensato di offrire dei moduli di tutoring che siano da ausilio in questo periodo di chiusura delle scuole».

L’altra buona notizia arriva dalla Regione Lazio: il Comprensivo di Arpino risulta essere tra le scuole beneficiarie dei fondi per l’acquisizione di pacchetti formativi didattici multimediali, per favorire la formazione a distanza. Un’attribuzione che procura soddisfazione ed entusiasmo all’interno dell’Istituto «Si tratta di un’opportunità importante, conclude la preside La Marca, che consentirà di investire in nuovi strumenti educativi, che garantiranno ed arricchiranno la continuità didattica ma, soprattutto, permetteranno alla scuola di essere ancora più vicina agli studenti. Un sentito ringraziamento a tutto il personale scolastico che, con impegno e professionalità, prosegue a lavorare per i risultati di tutti. La scuola non si ferma».

Sara Pacitto