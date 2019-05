Arpino – Dopo un’attesa di 5 mesi arrivano gli stipendi per gli LSU

A metà aprile il TG24.info aveva raccolto le accorate proteste dei lavoratori LSU di Arpino, i quali lamentavano di non percepire lo stipendio dal mese di gennaio (leggi qui https://www.tg24.info/arpino-senza-stipendio-da-4-mesi-pasqua-amara-per-i-lavoratori-lsu/). Evidentemente i solleciti e l’interessamento della nostra testata giornalistica hanno avuto il loro peso affinché l’Amministrazione Comunale si interessasse alla vicenda ed incalzasse la Regione Lazio a coprire il dovuto.

Il 30 aprile, infatti, l’INPS di Roma ha ufficialmente disposto all’Istituto di Sora di provvedere al pagamento di una quota del sussidio, ovvero le prime due mensilità del 2019 relative al mese di gennaio e febbraio. Una boccata di ossigeno per i nove lavoratori LSU in carico ad Arpino, in attesa del mandato di pagamento a saldo di tutto il pregresso e con l’auspicio che questi ritardi non si verifichino più. Sul sito ufficiale della Regione Lazio, inoltre, è stato pubblicato l’elenco degli ex operai che beneficeranno dell’indennizzo a loro assegnato per la fuoriuscita dal bacino.

Sara Pacitto