Arpino – Domani il megaconcerto di “Ponte Rock”

Nella serata di domani, domenica 18 agosto, l’appuntamento è con la 13esima edizione del “Ponte Rock”, dalle ore 21:00 presso il piazzale del parco Sangermano ad Arpino, sotto il bellissimo palazzo ex Barnabiti. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “ProssimaMente”. Tre band si alterneranno sul palco: si apre con l’esibizione dei “Circolo Vizioso della Farfalla” ed il loro ska-rocksteady, segue il cantautorato illogico d’avanguardia del “Duo Bucolico” per concludere con la musica roots reggae dei “B-Boat”.

Il gruppo dei “Circolo Vizioso della Farfalla” nasce nell’estate del 2007 nei vicoli e nelle cantine del centro storico di Venafro, in Molise. Sin dalle prime note la band si afferma a livello regionale vincendo vari concorsi locali. Il gruppo riesce ad unire le eleganti sonorità del jazz al ritmo trascinante dello ska ed alla grinta del rock, il tutto accompagnato da testi scanzonati ed originali, in una sferzata di energia travolgente. Considerati tra le migliori 12 band emergenti Italiane, offrono suggestioni sempre nuove grazie alla versatilità dei suoi quattro componenti.

Il “Duo Bucolico” ed il suo cantautorato illogico d’avanguardia dallo stile ebbro e ironico, per suscitare una sottile ilarità. Nascono nel 2005 in Romagna, con 7 album all’attivo, impegnati in tour su tutta la penisola. Insieme ad altre band hanno aperto il concerto di Jovanotti del 3 agosto a Fermo. Le loro esibizioni sono un concentrato di improvvisazione e libertà, in una continua ricerca del contatto con il loro pubblico, molto eterogeneo ed affezionato.

“B-Boat” è un progetto che mescola le diverse esperienze ed i gusti musicali di ogni componente, cercando di convergere il tutto attraverso le sonorità della musica in levare. Una reggae band nata a Bologna nel 2017 il cui stile richiama le diverse origini, Etiopia, Argentina, Sud Italia, dei membri del gruppo. I loro variegati background musicali si uniscono alla passione per la musica giamaicana e danno vita ad un sound new roots, con richiami al dub ed alle sonorità del reggae inglese e italiano degli anni ’90. Dopo aver suonato in diversi club e festival italiani ed aver fatto da apertura ad artisti reggae internazionali come Horace Andy, Johnny Osbourne, Alpha Blondy, Anthony B ecc, la band esce con il suo primo album di inediti “Oltre Il Muro” il 15 Marzo 2019.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Oltre alle novità musicali, i ragazzi dell’Associazione Culturale “ProssimaMente” hanno fatto in modo che questa 13esima edizione fosse “plastic free”: nulla verrà distribuito in contenitori di plastica ma bicchieri e cannucce esclusivamente in PLA, un polimero eco-compostabile derivato da fonti vegetali e non dal petrolio.

Sara Pacitto