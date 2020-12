Arpino – Covid, la prima vaccinata in Terra di Cicerone | TG24.info

È la dottoressa Claudia Malerba la prima persona residente ad Arpino che, nella tarda mattinata, alle 12:00 circa, è stata vaccinata per il Covid-19.

La dottoressa Malerba è ginecologa in servizio presso l’ospedale SS Trinità di Sora; con lei sono state vaccinate anche un’ostetrica ed un’infermiera del medesimo reparto ed ancora 3 operatori sanitari di diverse figure professionali per ogni rispettiva sezione dell’ospedale sorano. Così come comunicato dall’AIFA e dall’ISS, ricordiamo che il vaccino contro il Sars-CoV-2 viene somministrato con due iniezioni nella parte superiore del braccio, a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra. L’efficacia è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose, per cui, tra un’iniezione e l’altra, occorre continuare a rispettare tutti i comportamenti più efficaci in chiave preventiva: il distanziamento sociale, la corretta igiene delle mani e l’utilizzo delle mascherine.

In un post pubblicato sui social, la dottoressa Claudia Malerba scrive «Vaccinarsi è un grande atto di responsabilità nei confronti degli altri, prima ancora di se stessi. Voglio vaccinarmi per riabituarmi a vedere il volto delle persone senza mascherine, scorgere un sorriso, decifrare le emozioni. Per vedere i bambini tornare a correre e giocare felici nei parchi, i ragazzi entrare a scuola e vivere liberamente la loro adolescenza. Voglio vaccinarmi per portare i figli a passeggio o al cinema e non sentirmi un pericolo per la loro salute; per non vivere le persone vicine con sospetto e diffidenza, rifuggendo ogni contatto umano. Voglio vaccinarmi per confortare un paziente stringendogli la mano, senza riserve, per vedere gente spensierata, che sorride con leggerezza superando il ricordo dei bollettini dei contagi. Voglio vaccinarmi per vedere aperte tutte le attività in crisi e seguirne la ripresa, per essere libera di viaggiare e godermi il mondo, per tornare a sentire il profumo della vita senza il filtro di una mascherina. Voglio vaccinarmi semplicemente per riassaporare il gusto della normalità».

Dal 1796, i vaccini sono uno dei più potenti strumenti di prevenzione a disposizione della sanità pubblica, i quali hanno permesso di debellare malattie importanti, come poliomielite e vaiolo, che hanno mietuto centinaia di migliaia di vittime. Oggi, come in molte altre occasioni nel passato, si sta scrivendo una pagina di storia.

Sara Pacitto