Arpino – Controlli preventivi agli ospiti di una struttura della periferia

Con una nota appena pubblicata il sindaco di Arpino, Renato Rea, fa sapere che, in stretta collaborazione con la Asl, nei prossimi giorni tutti i migranti ospiti di una struttura poco fuori il paese verranno sottoposti a dei controlli preventivi.

Così si legge nella comunicazione «Informo la cittadinanza che la Asl sta predisponendo controlli ad una struttura di Arpino che ospita migranti. Tutti verranno sottoposti a tamponi a scopo preventivo e precauzionale. Ringrazio la Asl per la collaborazione e rinnovo l’invito al rispetto delle norme sanitarie a tutela della salute di tutti».

In via informale giunge notizia che, questa notte, uno dei richiedenti asilo si sarebbe allontanato dalla residenza con l’intenzione di raggiungere amici e parenti in Puglia: il senegalese è stato immediatamente rintracciato dalle Forze dell’Ordine e fermato, ma non ricondotto presso la struttura di Arpino.

Per dovizia di cronaca è doveroso aggiungere che i responsabili della cooperativa “Arcobaleno”, l’ente che gestisce i richiedenti protezione internazionale in questione, sono stati invitati ad avere più attenzione e ad effettuare controlli più scrupolosi sulla presenza delle persone a loro affidate, affinché non vengano più a verificarsi inopportuni episodi di allontanamento.

Sara Pacitto