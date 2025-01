Arpino – Chietini contro la maggioranza: “Nessuna richiesta di finanziamento né per la Cultura, né per la sicurezza” | TG24.info

Il consigliere comunale di minoranza di Arpino, Andrea Chietini (nella foto), attacca la maggioranza che governa il paese, dopo che dagli atti pubblicati dalla Regione Lazio emerge che dal Municipio non è partita alcuna domanda di partecipazione per due importanti bandi con cui sono state finanziate iniziative comunali in materia di cultura e di sicurezza pubblica.

“L’amministrazione comunale di Arpino, tra ‘mustaccioli e vino’, cestina sicurezza e luoghi della cultura” scrive l’oppositore che poi spiega meglio: “La Regione Lazio con determinazione n. G17597 del 19/12/2024 ha approvato la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento per la Valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio e con determinazione n. G17877 del 23 dicembre 2024, pubblicata sul BUR n. 105 del 31 dicembre 2024, le graduatorie relative all’avviso pubblico “SICUREZZA IN COMUNE”. Con grande rammarico e amarezza registriamo ancora una volta l’inerzia dell’amministrazione comunale: il Comune di Arpino non compare in nessuno degli elenchi approvati, non tra i finanziati, non tra gli idonei non finanziabili, non tra i non ammessi, se ne conclude che gli amministratori del Comune di Arpino non hanno reputato opportuno partecipare ai bandi regionali relativi alla valorizzazione dei Luoghi della Cultura e alla Sicurezza dei Cittadini, in barba al programma elettorale che hanno sbandierato illudendo i cittadini durante la campagna elettorale”.

Poi Chietini ricorda e accusa: “Promettevano l’ampliamento ed il potenziamento dell’attuale impianto di video sorveglianza ed il completamento del percorso delle mura dell’Acropoli, il reperimento di fondi a destra e a manca ma, terminata la campagna elettorale, non trovano il tempo o l’interesse di partecipare ai bandi regionali per realizzare qualcosa di concreto e di utile ai cittadini di Arpino”.