Arpino – Casting per il film in Terra di Cicerone, 800 i “provetti” attori

Si é concluso poco dopo le 18:00 di ieri sera il casting dedicato alla selezione di comparse, sia maschili che femminili, per alcune scene di un noto film, presumibilmente l’ultimo capolavoro cinematografico del duo comico Ficarra e Picone.

Gli attori hanno visitato il paese di Arpino ad inizio maggio, evidentemente per fare un sopralluogo, ma non trapela alcuna conferma ufficiale.

Due giornate che hanno portato in Terra di Cicerone tanti ambiziosi “attori” ed “attrici” che puntano ad avere una parte in questa prestigiosa occasione. Quasi 800 persone, di età compresa tra i 18 ed i 70 anni, circa 350 uomini e poco meno di 450 donne. Un vero boom di adesioni: la stessa agenzia “Cinecasting Scarduffa”, la più famosa ed importante nel Lazio per la ricerca di figurazioni da ipiegare in film, fiction, pubblicità e quant’altro, è rimasta sorpresa dalla nutrita partecipazione. Oltre che dal nostro comprensorio, moltissimi sono arrivati dalle provincie di Roma, Latina, L’Aquila, Napoli. Una ragazza da Rovigo.

Il casting si è tenuto presso il Palazzo Boncompagni, in piazza Municipio.

Le scene del film verranno girate presso l’Acropoli di Civitavecchia di Arpino e nei dintorni, tra il 23 luglio ed il 3 agosto. Le “aspiranti” comparse ci fanno sapere che é stato chiesto loro di non abbronzarsi in viso, collo, mani e braccia perchè la pellicola verrà proiettata nelle sale cinematografiche a Natale, un cinepanettone.

Un vero riscontro per la città che, in termini di presenze, è già vincente: tanta la soddisfazione dei gestori di bar ed attività commerciali che hanno visto molti “volti nuovi” entrare presso i rispettivi negozi a consumare ed acquistare.

Sara Pacitto