Arpino – Al Tulliano la Giornata della Chimica 2025 | TG24.info

Giunta alla tredicesima edizione anche quest’anno si è svolta presso l’istituto Chimico dell’IIS “Tulliano” di Arpino la tradizionale Giornata della Chimica.

La mattinata di sabato 31 maggio è stata incentrata sulla lezione del professor Donato Monti, docente di chimica dell’Università la Sapienza, dal titolo “Chiralità: un viaggio attraverso lo specchio, dalle molecole alle galassie” ad illustrare la fondamentale importanza della asimmetria nelle molecole medicali ed in tutto l’universo. Lezione tenuta ad una platea di 450 alunni della sezione chimica del Tulliano a cui si sono aggiunte le classi della sezione odontotecnico e ad autorità e rappresentati delle aziende che hanno offerto alle eccellenze dell’istituto Chimico 13 borse di studio. La Preside professoressa Paola Materiale ha ringraziato la Gemar nella persona della dott.ssa Gloria Veta, la Polsinelli enologia rappresentata dai dott. Edoardo e Damiano Polsinelli, la Chemi ed il dott. Paolo Barontini, il laboratorio ISPA rappresentato dal dott. Riccardo Panetta, il laboratorio OSI con il dott. Sergio Mastroianni, la XV Comunità montana Valle del Liri sempre presente a tali attività e l’associazione Hermes Hg guidata dal presidente Marco Chiappini.

Per premiare le ragazze ed i ragazzi del Chimico la Preside ha invitato il prof. Mariano Venanzi docente di chimica dell’Università di Tor Vergata che ha annunciato l’intenzione di organizzare ad Arpino una scuola estiva di chimica, la prof.ssa Laura Micheli presidente della sezione Lazio della Società Chimica Italiana che ha premiato gli alunni vincitori dei Giochi della Chimica 2025, il prof. Massimiliano Aschi chimico dell’Università de L’Aquila, la Dirigente Scolastica prof.ssa Anita Monti dell’istituto comprensivo Evan Gorga di Broccostella.

Proprio i vincitori dei giochi della Chimica 2025 della classe C, presentati dell’alunna Chiara Tomolillo splendida presentatrice della manifestazione, Jonathan Cellucci campione del Lazio e tra i primi a livello nazionale, Edoardo reale e Gianmarco Zoffranieri, sono stati il centro della premiazione ricevendo anche dei testi universitari da loro stessi scelti.

Tanti i momenti belli come il ricordo del professor Ugo Gabriele ritratto dal prof. Maurizio Corsetti ed il ricordo dell’alunno Daniele Fanelli.

Altro momento importante per il futuro dell’istituto il momento della firma della convenzione con la riserva naturale del lago di Posta Fibreno siglata dalla Preside e dal Sindaco Adamo Pantano e dal direttore Antonio Lecce. Nasce così un modo bello vista la qualità del luogo e pratico vista la vicinanza alla scuola di studiarne l’ambiente, le leggi che lo governano ed analizzarne la qualità delle sue acque superficiali.

Dopo tre ore di festa, di volti felici ed anche un pò accaldati, la chiusura in musica si è rivelata un altro bel momento. Grazie alla collaborazione con le scuole di musica dell’ampio territorio da cui provengono gli alunni dell’istituto, Officina del Suono di Atina diretta dal maestro Gianluigi di Bona, Sonoria di Isola del Liri diretta dai fratelli Izzizzari e Famous di Arce diretta dalla maestra Anna Maria di Mezza, gli alunni del Chimico sono riusciti a formare cinque Chemical Rock Band che hanno chiuso brillantemente la manifestazione con alcuni vecchi successi rock.

I numerosi complimenti giunti da tutti gli ospiti alla Preside Paola Materiale ed agli altri organizzatori saranno da stimolo per la Giornata della Chimica XIV edizione.

Buona Chimica a tutti.