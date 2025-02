Arce – Due milioni di euro dal Consorzio di Bonifica per interventi di sistemazione idraulica | TG24.info

Due milioni di euro per interventi di sistemazione idraulica del Fosso della Zoppa e in località Tramonti. È il maxi finanziamento ottenuto dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino che riguarderà anche alcuni corsi d’acqua del territorio comunale di Arce. A darne notizia è il Sindaco di Arce Luigi Germani

«Si tratta di importantissimi lavori concessi dalla Regione Lazio – ha detto il primo cittadino -, nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione, risorse FSC 2021-27, al Consorzio di Bonifica della Valle del Liri per realizzare interventi di sistemazione idraulica in diversi comuni dell’area di competenza. La pratica – ha spiegato Germani – è in fase esecutiva in attesa del via libera definitivo che dovrebbe arrivare con una prossima conferenza di servizi. Gli interventi riguarderanno due progetti distinti: il primo nella zona Tramonti che include il Rio Frassi e il Rio Marzi; il secondo, invece, riguarderà interamente il Fosso della Zoppa, al di sotto della zona di Collerosa. L’importo dei lavori è importante e sfiora i due milioni di euro. Approfitto anche per comunicare ai cittadini – ha aggiunto il Sindaco – che oggi partiranno, sempre curati dal Consorzio di Bonifica e su sollecitazione dell’Amministrazione comunale, alcuni interventi di sistemazione di strade rurali del nostro territorio. Subito dopo è previsto anche il passaggio della trincia su alcune strade, al fine di eseguire una prima pulizia da erbacce, infestanti e arbusti. Mi corre ringraziare per la fattiva collaborazione mostrata verso l’Amministrazione comunale di Arce – ha concluso Luigi Germani – il Commissario del Consorzio Sonia Ricci, il direttore dottor Remo Marandola e l’ingegner Roberto Pignatelli con tutti i suoi collaboratori».