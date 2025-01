Arce – Da lunedì visite al Museo per le scuole elementari e medie | TG24.info

Al Museo Gente di Ciociaria arrivano gli animali a rischio erosione genetica.

Dal 9 al 13 maggio il Museo Antropologico del Comune di Arce promuove un’iniziativa destinata agli alunni delle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo di Arce. Un’uscita didattica dal titolo “Alla scoperta della biodiversità della Ciociaria” in cui gli studenti potranno incontrare alcuni animali autoctoni del Lazio considerati a rischio erosione genetica, allevati dai volontari dell’Associazione “Il Gallo Larino”. Un’occasione per conoscere dal vivo animali come la pecora quadricorna ed altre biodiversità locali legate ai temi dell’ambiente e del rispetto del territorio.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura e Turismo con il coinvolgimento dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, con il coordinamento del direttore del Museo Daniele Quadraccia e la preziosa collaborazione dell’Associazione “Il Gallo Larino”. Il progetto è stato patrocinato dalla Regione Lazio che ha inoltre previsto un contributo economico per la sua realizzazione.<Dopo un lungo periodo in cui non è stato possibile proporre iniziative a causa della pandemia – ha dichiarato il Sindaco Luigi Germani – il Museo Gente di Ciociaria torna ad ospitare gli studenti delle scuole con un’iniziativa molto particolare. L’erosione genetica è un tema importante di cui si sente poco parlare, ma è un problema che sta portando all’estinzione di specie, sistemi, finanche di popolazioni. Ringrazio il direttore Quadraccia, l’associazioni coinvolte, gli assessorati che si sono adoperati per l’iniziativa assieme a tutta l’Amministrazione comunale e la Regione Lazio per l’interesse mostrato>.<Questa attività – ha spiegato invece il direttore Daniele Quadraccia – apre finalmente un dialogo tra Museo e Scuola. È estremamente importante per la nostra realtà museale coinvolgere gli alunni del circondario, proponendo loro un’offerta didattica sul territorio, capace di toccare anche grandi tematiche contemporanee. La biodiversità allevata è una fondamentale ricchezza culturale della Ciociaria, da conoscere per poterla tutelare al meglio>.

C. CAP