Aquino – Europa, il Basso Lazio protagonista nel programma Evicam | TG24.info

Il Comune di Aquino è Capofila del progetto “Europa per vivere e camminare”. Al primo posto della graduatoria regionale la proposta elaborata con i Comuni di San Vittore del Lazio, Roccasecca, Villa Santa Lucia.

Il programma EVICAM ha durata pluriennale e ha l’obiettivo di educare, informare e formare le Comunità locali a partire dal basso Lazio sulle ragioni della costituzione dell’Unione Europea e sulle opportunità che ne derivano per la libertà di vivere e muoversi all’interno dei Paesi che la costituiscono.

Il programma, di cui il Comune di Aquino è Capofila, è portato avanti da una partnership costituita dai Comuni delle Associazioni SER.A.F. (Frosinone), SER.A.L. (Latina), dalle Scuole Superiori di Cassino, dall’Università di Cassino e del Lazio meridionale e dal Comune di Ventotene. Il programma è una derivazione del progetto PROMEMO avviato diversi anni fa dalle medesime Associazioni di Comuni per recuperare e rappresentare la Memoria di ciò che il territorio del basso Lazio detiene circa il periodo del Fascismo, la sua conseguenza sul versante della privazione della Libertà mediante l’uso del Confino a Ventotene, lo sviluppo della seconda guerra mondiale e la testimonianza della distruzione che ciò ha comportato per tutti i borghi posti sulla Linea GUSTAV, fino alla redazione del Manifesto per un’Europa libera e unita, redatto a Ventotene da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. Il programma è partito nel 2019 con un primo progetto (EVICAM 1) finanziato del Consiglio regionale della Regione Lazio con capofila UNICAS. Esso è stato realizzato con la metodologia della Formazione-Intervento per cui gli studenti, sia delle Scuole Superiori di Cassino che di tre Dipartimenti di UNICAS, hanno riflettuto sulla storia che ha attraversato il territorio e si sono soffermati sulla struttura e le politiche dell’Unione Europea, hanno realizzato degli strumenti di comunicazione per rappresentare ciò che hanno appreso e li hanno presentati alla Comunità locale e ai Movimenti europeisti riuniti nell’Aula Magna di UNICAS. Il gruppo di studenti premiato per la canzone originale prodotta sono stati ospitati a Ventotene e hanno cantato il brano in piazza Castello durante le serate della Settimana federalista a settembre del 2019. Il programma è stato premiato dalla Consiglio regionale per la qualità di realizzazione e dall’Associazione Italiana Formatori con il premio Filippo Basile dell’Eccellenza.

C. CAP