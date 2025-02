Aquino – Digitalizzazione e innovazione, finanziamento da 300mila euro per il Museo | TG24.info

Il Ministero della Cultura ha concesso un contributo di 312.900 euro al Comune di Aquino per il progetto proposto per la digitalizzazione, innovazione e competitività culturale del Museo “Khaled Al Asaad”.

Un risultato importante voluto con forza dall’Amministrazione, grazie anche alla collaborazione con Marco Germani ed Elisa Canetri. Spiegano dal Comune: <La somma sarà destinata a migliorare sia l’accesso che la fruizione dei luoghi di accoglienza, del percorso museale e dei servizi, realizzando anche spazi temporanei di attesa. Numerose le misure previste per diversamente abili: inserimento negli spazi di accesso di percorsi tattili, tattilo-plantare, o con dispositivi sonori per i visitatori con disabilità visiva; accessibilità e fruizione ampliata per non udenti con un sistema di comunicazione basato sul linguaggio dei segni (LIS/IS); pannellistica con font a lettura facilitata; un sistema digitale basato sulle “multimedia & intercation experiences”>. Conclude una nota: <L’ultimo successo, di una lunga serie di interventi che negli anni ha consentito al nostro Museo di crescere, sia in termini di organizzazione interna, che di servizi, specie per i diversamente abili, raggiungendo tutti gli standard richiesti dalla Regione Lazio, confermando ogni anno l’accreditamento in OMR ed ottenendo, di conseguenza, annualmente, contributi da destinare all’offerta culturale. Negli anni è progressivamente aumentato il numero di utenti, grazie alle manifestazioni turistiche e a tutte le misure adottate, anche nel campo della comunicazione e con attività di laboratorio per le scuole e per le diverse fasce d’età>.

C. CAP