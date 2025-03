Aprilia – Convenzione Regione-Comune, Ciacciarelli: “Istituzioni vicine al territorio” | TG24.info

È stata presenta la convenzione per l’esercizio delle funzioni in materia Urbanistica del Comune di Aprilia. Un nuovo modello che permetterà all’Ente di sviluppare l’organizzazione e la gestione del lavoro in materia urbanistica.

Grazie a questa iniziativa, infatti, il Comune avrà la possibilità di esercitare funzioni importanti di competenza regionale. Ad esempio, l’approvazione delle varianti urbanistiche e i piani attuativi, inclusi i programmi di rigenerazione urbana e i progetti di opere pubbliche, avverrà senza necessità di espressione regionale sul rispetto delle norme urbanistiche. La convenzione include anche il Piano Regolatore Generale, le norme tecniche attuative, e il programma urbano dei parcheggi. Anche le deliberazioni riguardanti la rigenerazione urbana saranno approvate autonomamente.

La Regione Lazio con gli uffici dedicati sosterrà in modo constante il Comune di Aprilia, grazie alla collaborazione con l’Ufficio del supporto urbanistico. Infatti, in ogni proposta l’amministrazione regionale e quella comunale potranno confrontarsi reciprocamente.

«La Convenzione per l’esercizio delle funzioni in materia Urbanistica consentirà al Comune di Aprilia un ampio margine di autonomia, ma allo stesso tempo avrà bisogno di un sostegno costante da parte della struttura regionale. Sono sicuro che il Comune riuscirà a raggiungere risultati importanti per la città. Per questo ringrazio il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, la Giunta e il Consiglio Comunale per il costante lavoro sul territorio e la vicinanza ai nostri uffici per realizzare questa importante convenzione», ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.