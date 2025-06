Appello Saf per i conguagli, Maura: “Al lavoro con l’assessore Righini per trovare una soluzione” | TG24.info

Oggi il Presidente della Saf, la Società Ambiente Frosinone, ha lanciato un appello alla Regione Lazio per sbloccare una situazione finanziaria critica che minaccia il sistema provinciale di gestione dei rifiuti e la stabilità economica di numerosi comuni. L’azienda ha chiesto alla Regione di anticipare circa 14 milioni di euro in conguagli, somme dovute dai comuni ma non ancora fatturate, alcune delle quali risalenti al periodo 2007-2012 (leggi qui).

Poco fa, è arrivata la nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Daniele Maura che fa ben sperare. Eccola.

“Dopo l’appello della SAF – dice Maura – che ha chiesto alla Regione Lazio di anticipare le somme relative ai conguagli non ancora fatturati ai comuni, a partire dal 2007/2012, per evitare il rischio di dissesto finanziario – al quale molti comuni andrebbero incontro nel caso la Saf chiedesse di versare subito quelle somme – mi sono da subìto attivato e con l’assessore Righini stiamo lavorando per arrivare, in sede di assestamento di bilancio, a trovare una soluzione per anticipare il credito di circa 14 milioni di euro, per poi recuperare direttamente dai comuni i crediti ‘anticipati’, spalmando però gli importi in 10 anni per salvaguardare le casse delle amministrazioni comunali ed evitare il fallimento della SAF”.