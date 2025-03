Anna Tatangelo si sposa? La notizia fa il giro del web ma… | TG24.info

(di Roberta Pugliesi) Si sposa o non si sposa? Questo è il dilemma che circola in queste ore tra i tantissimi fan della bella cantante di Sora Anna Tatangelo. La notizia sul presunto matrimonio con Mattia Narducci, il 26enne padovano con una carriera da modello in famosi brand tra cui Armani, Dolce e Gabbana, Guess e Brunello Cucinelli, è iniziata a circolare ieri venendo, come spesso accade, rilanciata da siti e blog.

Il tutto proprio mentre la cantante si trova nella città di Sora per trascorrere qualche giorno vicino agli affetti più cari e, per quanto possibile, lontana dai pettegolezzi e dallo stress di paparazzi e fan invadenti. Tutto è nato da post di qualche tempo fa nel quale la Tatangelo aveva ammesso che le sarebbe piaciuto convolare a nozze. Ma tra il dire e il fare… Noi di Tg24, pur non riuscendo a parlare direttamente con la cantante che sull’argomento ha scelto il silenzio stampa – attraverso fonti molto vicine ed attendibili – abbiamo ricevuto una secca smentita sull’ipotesi di vedere la cantante in abito bianco. Alla bellissima coppia, finita spesso al centro del gossip per la differenza di età – Anna è più grande di 10 anni del compagno – l’augurio è comunque di una relazione lunga e felice. Sulla indiscussa passione fra i due bastano gli scatti sui canali social dei giorni trascorsi in vacanza tra Sicilia, Porto Ercole e Forte dei Marmi.