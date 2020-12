Anagni – Turismo: risorsa, pretesto e chimera per un settore stroncato dal coronavirus

L’etimologia del termine (tour come girare, muoversi, vagabondare) implica la necessità della globalizzazione, nel senso planetario del vocabolo.

Viaggiare prevede l’inizio del giro, la partenza; e la destinazione, l’obiettivo. Capita, ma pochi lo ammettono, di avviare il motore, raggiungere il casello autostradale e fermarsi prima di prendere il biglietto, chiedendosi “Nord o Sud?”. I tour operator, e le agenzie di viaggio, risolvono il quesito, proponendo e convincendo con melina ed abilità. L’impresa turismo, però, non può limitarsi a consigliare la spiaggia a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare o delle possibilità finanziarie del soggetto. L’offerta è variegata, così come la platea dei possibili fruitori, ed il successo economico dipende dalle capacità di chi studia ed analizza. Pretesto: mungere la vacca grassa dei fondi pubblici soffiando sulla presunzione di chi, seguendo la scia, condivide non per scienza o sapienza i luoghi comuni. Le lunghe file ai botteghini dei luoghi d’arte, ad esempio, per ammirare gli svogliati cacciatori di selfie convinti di apparire colti se ritratti innanzi alla Gioconda. Chimera: vivere di turismo … eppure, si può; o almeno, si potrebbe. Se non melting pot, almeno macedonia; offerta mista, variegata. Assieme all’Outlet ed il Rainbow Magicland di Valmontone, nacque l’idea di sinergia tra i centri interessati (l’immensa Roma con i suoi tesori; Anagni monumentale; Fiuggi e le magiche acque; Paliano con La Selva; Colleferro con Ariane …). Mancava, e manca, l’amalgama: una politica intelligente. I tesori monumentali, e la prelibata enogastronomia, restano sotterrati sotto le montagne di falsità che provocano ruberie e facili quanto illeciti incassi (leggi: fondi per la bonifica della Valle del Sacco). Con la complicità dell’informazione asservita, quella gestita dai troppi yes man che, dietro mancetta, scrivono e sostengono di tutto. Jackal