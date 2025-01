Anagni/Trevi Nel Lazio – Tra gli intossicati anche persone della città dei papi | TG24.info

Turisti romani, ma non solo. Sono diversi gli anagnini rimasti coinvolti nella bruttissima esperienza consumata il giorno di Ferragosto in un camping di Trevi Nel Lazio.

Una ragazza con le sue amiche è stata ricoverata all’ospedale Spaziani di Frosinone, anche altre famiglie si sono sentite male. Una testimonianza: “La ambulanze andavano e venivano non facevano in tempo a soccorrere una persona che già un’altra si sentiva male!” È successo tutto lunedì scorso, il giorno di Ferragosto, doveva essere giornata di felice scampagnata si è trasformata però in incubo per circa 50 persone, ma chi era sul posto assicura che sono molto di più quelle che si sono sentite male! Erano persone che alloggiavano presso un camping di Trevi nel Lazio. A un certo punto hanno accusato forti dolori, nausea e crampi allo stomaco, dovuti a una grave forma di intossicazione. Sono in corso le indagini dei Carabinieri e della Asl per accertare le cause che hanno provocato i malori, resta l’ipotesi salmonella legata all’inquinamento del fiume Aniene. (foto repertorio)

Anna Ammanniti