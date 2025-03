Anagni – TM Logistica: nessun assegno di Cassa Integrazione percepito, lavoratori allo stremo | TG24.info

Nessun assegno ricevuto dalla sottoscrizione della cassa integrazione (lo scorso 4 ottobre) per i 61 lavoratori rimasti nell’organico della TM Logistica di Anagni, per tutti loro la situazione è ormai insostenibile. A denunciare l’incresciosa condizione è l’UGL Frosinone e l’UGL Terziario che, da settimane cercano di capire il perché del blocco dei pagamenti.

“Si tratta di una vicenda che ha dei risvolti incomprensibili – spiegano il Segretario Provinciale Enzo Valente e il Segretario UGL Terziario Lazio Amedeo Gismondi – perché lo scorso 4 ottobre è stato firmato l’accordo presso il Ministero del Lavoro, e non comprendiamo i perché di questi ritardi nell’erogazione delle indennità alle maestranze”.

Il sindacato esprime preoccupazione per le tante famiglie che, in mancanza di sostegno al reddito, sono allo stremo: “Non sappiamo di chi è la colpa, sappiamo soltanto che in molti non possono neanche comprare un chilo di pasta avendo prosciugato tutti i risparmi. C’è chi minaccia gesti inconsulti, occorre intervenire immediatamente”.

Dunque un problema anche di ordine pubblico: “Per questo motivo – sottolineano Valente e Gismondi – scriveremo al Prefetto di Frosinone chiedendo un incontro affinché si faccia portavoce dei problemi gravi delle 61 famiglie che non riescono più a vivere il semplice quotidiano, far fronte alle spese per il necessario. La situazione è drammatica e non va sottovalutata ulteriormente”

