Anagni – Sequestrato impianto di trattamento rifiuti | TG24.info

I Carabinieri del NOE sequestrano un impianto di trattamento rifiuti.

Nell’ambito dell’azione di controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Latina, per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale presso i principali impianti di trattamento di rifiuti in provincia di Frosinone, al termine di una complessa attività di controllo, svolta con la collaborazione tecnica di ARPA Lazio – Sezione di Frosinone, veniva denunciato in stato di libertà l’Amministratore Unico di una società operante nel settore del trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi, sita nella zona industriale di Anagni.

Nel corso dell’attività ispettiva si accertava che la ditta in questione esercitava l’attività in violazione dell’autorizzazione ambientale posseduta, realizzando, inoltre, un impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera non autorizzato. All’esito del controllo, si sottoponeva a sequestro preventivo l’area produttiva dell’impianto di circa 1680 mq e del valore complessivo di circa Euro 600.000.