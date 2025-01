Anagni – Rotone, sanzionato il Comune ma si prospettano possibili soluzioni | TG24.info

Nello di Giulio, capogruppo di Anagni Cambia Anagni, non ha trascurato la vicenda Rotone che dopo l’intervento dei carabinieri e della Soprintendenza è stata forse trascurata dai media.

Di Giulio: “In quest’ultimo anno una serie di problemi nella nostra città ci hanno portato a parlare meno della follia che l’amministrazione sta portando avanti sul Rotone. Ciononostante, come sapete, ho continuato nella doppia veste di associazione culturale e consigliere comunale, anche con il supporto di altri amici, ogni possibile azione per tentare di riconvertire lo scempio in corso in tutt’altra diversa direzione di sviluppo che ci sta a cuore: edificio/luogo identitario sul piano culturale e sociale nel centro di un’importante area archeologica intorno a cui far crescere nuove forme di sviluppo e qualità della vita per il quartiere di Osteria della Fontana e la città di Anagni. Ho constatato che questo nostro obiettivo è approdato sui tavoli del Ministero della Cultura (Soprintendenza), dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e della Regione Lazio. A fronte della perdurante latitanza del sindaco e dell’ufficio tecnico comunale più volte da me sollecitati, diversi sono stati gli incontri/contatti intrattenuti con Soprintendenza e negli uffici Regione Lazio. Conseguenziali una serie di atti, tra cui: A) lettera dello scorso giugno con cui il Ministero della Cultura ha avviato specifico Procedimento a carico del Comune (con notifica alla Procura delle Repubblica, più altri) per difformità e abusi nel cantiere Rotone e applicazione di una sanzione di euro 25.323, 31. Tempo max concesso per alcuni interventi di ripristino: 180 gg. B) Regione Lazio, concordando informalmente su nostre osservazioni, sarà in questi giorni a reiterare invito al Sindaco a rispondere ad una serie di osservazioni che qui tralascio. Mi sento di anticipare che, laddove il Comune si ponesse auspicabilmente in termini collaborativi, a livello regionale -per via dell’azione del Ministero della Cultura- avremmo intuito vie di uscita che aprirebbero al nuovo percorso. Staremo a vedere”.

E.C.