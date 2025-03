Anagni – Non accetta il rincaro sul caffè, distrugge negozio | TG24.info

È successo ieri pomeriggio nella città dei papi, nel cuore del borgo medievale.

Un uomo va in escandescenze davanti al rincaro del caffè e mette sottosopra il negozio, inveendo contro le titolari dell’attività.

È la titolare del negozio, Tamara Graziani a denunciare il fatto sulla sua pagina Facebook. “Si parla tanto di violenza contro le donne e poi si sottovalutano questi gesti vergognosi di prepotenza e profondo maschilismo. Quello che è successo nel mio punto vendita è una bruttissima pagina di cronaca per Anagni e chiamo in causa anche il sindaco Daniele Natalia affinché condanni questi episodi moralmente esprimendo solidarietà e vicinanza. Sono convinta più che mai della necessità di parlarne per denunciare e mettere a conoscenza le donne di non accettare mai nessuna forma di prepotenza e violenza tanto più gratuita e gretta come questa!!!! Ha tentato anche di investire mia sorella mentre usciva dalla caserma mano nella mano con mia figlia inveendo con gesti minacciosi. Non ho parole. Siamo state in passato sue clienti. Resto basita e attendo giustizia. Il caffè è un bene prezioso ma non di prima necessità. Se non accetti i rincari, allora evita. Non tirare i box di caffè addosso al commerciante che te lo porge con gentilezza pagando le tasse. Non buttare tutto giù dagli scaffali urlando contro la commerciante dandole della stronza di merda. Non minacciare di far saltare l’attività perché sei solo una semplice pedina dello scacchiere. L’idiozia e la violenza vanno denunciate. Invito le clienti presenti al momento dei fatti, e testimoni quindi dell’accaduto, a tornare in negozio perché intendo ricompensarle per il soccorso prestato a mia sorella nonostante siano rimaste attonite e sconvolte davanti a tanta follia. Prontamente e lucidamente le sono rimaste accanto fino al momento in cui ha chiuso il punto vendita per andare a denunciare l’accaduto ai carabinieri.

Tamara Graziani

Titolare dell’attività Pausa di gusto

Caffè cialde e capsule di Anagni”.

Solidarietà alle due donne e alla bambina, che la giustizia faccia il suo corso.

Anna Ammanniti

