Anagni – Mostra abiti storici: il Comune non risponde, l’intervento del consigliere Tasca

Anagni è una città ricca di storia, non solo, è una delle 53 città iscritte alla nazionale Federazione Italiana Giochi Storici.

Spesse volte ci si riempie la bocca di belle parole parlando di turismo, visto come il trampolino di lancio di un’economia che per oltre mezzo secolo si è retta specialmente sull’industria e che attualmente, avendo quasi tutte chiuso i battenti, ha lasciato troppe famiglie senza lavoro.

Anagni è una città storica con una bellissima rievocazione medievale incentrata su un personaggio di spicco, un’icona della storia anagnina: papa Bonifacio VIII; potrebbe tranquillamente vivere di turismo, quel turismo come già detto, volano dell’economia, presupposti che portano sicuramente ad avere lo sguardo puntato attentamente su ciò che viene proposto a tal proposito. A quanto pare però, il Comune di Anagni nonostante sia un associato della FIGS non ha riposto all’invito di presenziare ad una Mostra presso il Museo Nazionale a Roma. Un invito in cui c’era da investire zero in termini economici, l’invito ha trovato anche il diniego dell’associazione anagnina che si occupa per l’appunto della rievocazione storica. L’intervento del consigliere comunale di minoranza Valeriano Tasca: “Ci sarà nel mese di giugno a Roma l’inaugurazione di una mostra presso il Museo Nazionale all’Eur, in cui sarà possibile esporre alcuni abiti medievali delle contrade cittadine. Parteciperanno alla mostra le città iscritte alla Federazione Italiana Giochi Storici tra le quali Anagni. Il Comune di Anagni però inspiegabilmente ha deciso di non partecipare a questa mostra pur essendo un associato Figs.

Pur essendo stata invitata questa amministrazione, ha deciso di non partecipare anche se c’era da investire zero denaro. Eppure la mostra rappresenta una gran bella vetrina per la nostra città. La Federazione Italiana Giochi Storici ha contattato a metà aprile l’assessore alla Cultura Carlo Marino e ancora non ha dato risposte, dribblando la questione. Ma dobbiamo capire che l’assessore è evidentemente impegnato ad andare in Polonia con i soldi degli anagnini invece che promuovere effettivamente il turismo partecipando ad esempio a questo evento. Invito allora il sindaco a prendere in mano la questione e a prendere lui stesso i contatti con la FIGS cercando di far partecipare la città di Anagni.”

Anna Ammanniti