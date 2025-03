Anagni – Lettera aperta di LiberAnagni a tutti i candidati alla Regione: tre le priorità | TG24.info

Il gruppo LiberAnagni ha inviato a tutti i candidati impegnati nelle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio una lettera aperta chiedendo un impegno formale per la città di Anagni. Tre i punti di fondamentale importanza, tutte rientrano nell’ambito della tutela della salute e dell’ambiente: Biodigestore, ospedale e bonifica del Sin.

“La nostra Città – spiegano in una nota – è stata penalizzata da almeno un decennio di disinteresse ed errori trasversali della politica regionale. E’ arrivato il tempo di far valere le responsabilità e di far sentire la voce degli anagnini. Nessuno pensasse di venire qui a fare le solite semplici passerelle per l’imminente campagna regionale. Ci sono tre argomenti, a nostro avviso prioritari, da inserire nel programma di governo regionale per la tutela e la salvaguardia della Città di Anagni e di gran parte dei territori limitrofi: Biodigestore, Ospedale e Bonifica del S.I.N. Abbiamo inviato una lettera aperta a tutti i candidati alla Presidenza ed al Consiglio regionale e chi chiederà il voto degli anagnini dovrà dire pubblicamente cosa ha fatto e cosa farà su questi temi. Attendiamo risposta e una serie di confronti trasparenti con tutti i cittadini. Il nuovo modo di fare politica è anche questo”.

Ecco la lettera aperta “per il governo della Regione Lazio 2023-2028” inviata ai candidati alla Presidenza della Regione Lazio e ai candidati al Consiglio Regionale del Lazio.

LiberAnagni è una coalizione politica civica di stampo democratico progressista che opera nella Città di Anagni in Provincia di Frosinone. Durante questa campagna elettorale, per non snaturare il carattere “civico” del progetto politico e per tutelare l’indipendenza di tanti nostri aderenti, inclusi quelli iscritti ai due partiti che hanno aderito alla coalizione, abbiamo evitato di prendere posizione invitando i cittadini ad esprimere il loro consenso secondo coscienza. Tuttavia, è nostro dovere evidenziare come la nostra Città sia stata penalizzata da un decennio di disinteresse ed errori trasversali della politica regionale. E’ arrivato quindi il tempo di far sentire la voce degli anagnini e di far valere le responsabilità. Non accetteremo più il gioco dello scaricabarile, che saremo sempre pronti a smascherare con fermezza, per cui facciamo appello a tutte le forze in campo in questa campagna elettorale, affinché dichiarino apertamente e pubblicamente le rispettive posizioni ed impegni per il futuro governo regionale riguardo alle seguenti nostre richieste prioritarie per la Città di Anagni:

1. BLOCCO DEL BIODIGESTORE di 84mila t/a di rifiuti organici ad Anagni

2. RIAPERTURA DI UN OSPEDALE ad Anagni

3. BONIFICA DEL S.I.N. della Valle del Sacco.