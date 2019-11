Anagni – Legambiente, la conferenza “La Scienza per L’Ambiente”

Sabato prossimo, 9 novembre 2019, alle ore 10:00 presso l’Auditorium Liceo Dante Alighieri avrà luogo la conferenza organizzata da Legambiente sulla rilevanza dell’approccio scientifico nella comprensione dei problemi ambientali.

L’appello di Greta Thunberg: “Il cambiamento sta arrivando!!” ha smosso le coscienze e portato in piazza milioni di ragazzi nei “Fridays For Future” in una mobilitazione globale, importante e mediaticamente efficace.

La nuova sfida che deve impegnare tutti coloro che hanno a cuore il futuro dei propri territori, e del Pianeta tutto, però, deve essere quella di incrementare la conoscenza e la consapevolezza, soprattutto dei più giovani. Il celebre slogan “pensare globalmente, agire localmente”, tanto caro agli ambientalisti, deve essere applicato ancora più decisamente al giorno d’oggi, quando gli effetti del global warming sono evidenti a tutti. Dobbiamo quindi operare ogni sforzo di resilienza per imparare a convivere con quello che ci attende. In luoghi gravati da pesanti problemi di inquinamento, quale è il nostro, la spinta delle dei cittadini e delle associazioni ambientaliste, è stata, ed è tuttora, indispensabile per esercitare una pressione sociale sugli apparati politico-burocratici deputati al governo dei territori.

Alla base dell’interlocuzione con le istituzioni, o dell’esercizio della indispensabile resilienza, ci sono la conoscenza dei problemi e la determinazione nell’individuare strategie per affrontarli. Il Circolo Legambiente Anagni vuole dare il suo contributo, offrendo agli studenti ed ai cittadini di Anagni una conferenza con relatori autorevoli e altamente qualificati. Relatori ed interventi: Prof.sa Margherita Eufemi, Università La Sapienza Correlazione tra gli inquinanti ambientali “organoclorurati” e la cancerogenesi (Studi molecolari e cellulari). Dott. Andrea Minutolo e dott.sa Stefania di Vito, Ufficio Scientifico di Legambiente Citizen science e politiche ambientali: dal locale al globale. L’esperienza di Legambiente. Ing. Carlo Patrizio, Prof. a.c. Università La Sapienza La centralità dei territori nelle sfide ambientali. Ing. Nicola Riitano, Ufficio Scientifico di Legambiente Lazio Effetto Greta: il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani nelle attività di Legambiente Modera: Dott.sa Rita Ambrosino, presidente Circolo Legambiente Anagni.