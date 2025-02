Anagni – Le Sentinelle dei diritti dei bambini e degli adolescenti al Primo Comprensivo | TG24.info

Si terrà il 23 marzo l’interessante Convegno sui diritti dei bambini e degli adolescenti con la Garante regionale ed il Difensore Civico

Si terrà nella palestra della sede centrale dell’Istituto Comprensivo Anagni Primo, un convegno sui diritti dei bambini e degli adolescenti. All’incontro, organizzato dal Ds Marco Saccucci, parteciperanno il dirigente stesso, lo staff dirigenziale, gli allievi delle classi prime e i docenti accompagnatori. Saranno presenti il Sindaco Avv. Daniele Natalia con altri esponenti dell’amministrazione comunale ed i consiglieri regionali On. Mauro Buschini, On. Pasquale Cianciarelli, On. Loreto Marcelli. Faranno degli interventi, quali rappresentanti istituzionali ed esperti, la Garante dell’infanzia e dell’adolescenza per la Regione Lazio, Dott.ssa Monica Sansoni, il difensore civico regionale, On. Marino Fardelli, la consigliera regionale On. Sara Battisti, l’ispettore della Polizia Postale, dott. Marco Rea. Programma PRIMA PARTE: brano musicale di apertura “Bambini” (Paola Turci); saluti del Dirigente Dott. Marco Saccucci, del sindaco Natalia e dei consiglieri regionali; Tavola rotonda con l’On. Marino Fardelli Difensore Civico regionale, Garante dei diritti dott.ssa Monica Sansoni, On. Sara Battisti, dott. Marco Rea ispettore Polizia Postale. Dopo il dibattito, intermezzo musicale con Blowin’ in the Wind di Bob Dylan. SECONDA PARTE: Presentazione degli elaborati prodotti nell’ambito delle Unità di apprendimento di Educazione civica sui Diritti: Audiolibro Mille voci per Parvana; Video sui diritti; Video sui diritti in lingua inglese e spagnola: Video riassuntivo dell’Uda verticale sui diritti.

E.C.