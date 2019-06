Frosinone – Lazio Pride, Vladimir Luxuria: messaggio per la Ciociaria (audio)

Vladimir Luxuria, già parlamentare della Repubblica Italiana e personaggio generalmente gradito agli spettatori della Tv, dedica un breve messaggio ai frusinati, in vista dell’appuntamento del 22 giugno.

Nata Vladimiro Guadagno a Foggia il 24 giugno 1965, l’eclettica showgirl ha già visitato la Ciociaria. Ad Anagni, dopo la visita ai resti archeologici di Piscina accompagnata dal nostro corrispondente ed in segno di simpatia, volle dedicare una delle sue fiabe più toccanti, il Cantore Triste. La storia di un bambino che, per sfamare la famiglia, viene reso “voce bianca”, e così scelto per far parte di un importante coro. La polemica col sindaco Carlo Noto, che considerava “una malattia” la sessualità di Luxuria, raggiunse toni spiacevolmente tesi, e se ne parlò per diverso tempo. Superata quella vicenda, che la stragrande maggioranza dei cittadini avrebbe preferito non fosse accaduta, il personaggio gradevole e disponibile, la generosa e preparata Luxuria, ha voluto dedicare ai ciociari il messaggio audio che potete ascoltare.

Ascolta l’audio di Vladimir Luxuria per il Lazio Pride di Frosinone.

Jackal