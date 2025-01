Anagni – L’Associazione Musicale Anagnina compie 40 anni e festeggia con due concerti | TG24.info

Il 31 Marzo 1982 nasceva l’Associazione Musicale Anagnina che quest’anno ha compiuto quindi 40 anni; un percorso coronato da sacrifici per un traguardo di successi e gratificazioni.

L’AMA dichiara soddisfatta “Festeggeremo in Musica questo importantissimo traguardo, con due imperdibili concerti, il 21 ed il 28 agosto, presso i Giardini del Convitto Principe di Piemonte, alle ore 18.30. Siete tutti invitati, e saremo felicissimi nel rivedere presente anche chi nel corso di questi 40 anni ha trascorso qualche tempo nella nostra Associazione: ex alunni, ex musicisti, ex collaboratori o semplicemente amici di sempre!”. Da 40 anni attiva sul territorio, l’Associazione offre l’opportunità di “fare musica insieme” per conservare il prezioso patrimonio culturale musicale in una città come Anagni che, fin dai primi anni del 1800, vanta una lunga, viva ed attiva tradizione bandistica. Per questo motivo l’Orchestra di Fiati diretta dal Maestro Roberto Mattioli invita gli appassionati e gli estimatori per domenica 21 agosto e domenica 28 agosto, alle ore 18.30, presso i Giardini del Convitto Principe di Piemonte di Anagni per festeggiare i “40 anni Suonati!”. (nella foto i festeggiamenti per i primi 20 anni di attività).

E.C.