Anagni – L’assessore Chiarelli invita gli sportivi: fai il tuo gioco!

Mutuando dai Queen, che non sta male, l’assessore allo Sport Jessica Chiarelli invita sportivi ed appassionati alla tre giorni denominata “Play the game”.

Il comunicato “Anagni e lo sport, un legame importante che si rafforza il 13-14-15 settembre con l’evento “Play the game” organizzato dal Comune di Anagni in collaborazione con il Comitato Regionale del Lazio del CONI e con l’Associazione Italiana Cultura e Sport.

Tre giorni di sport, giochi, spettacolo e divertimento nel centro storico della città dei papi. Si inizia venerdì 13 alle ore 17:30 presso la Sala della Ragione con la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa alla presenza del sindaco Daniele Natalia, dell’assessore allo Sport Jessica Chiarelli, del campione olimpionico Daniele Masala. A seguire, alle 18:00 sempre in Sala della Ragione Daniele Masala interverrà sul contrasto del doping in ambito sportivo. Alle 19:00 si aprirà la manifestazione vera e propria con la cerimonia del giuramento dell’atleta. Giornata intensa sabato 14 con la sfilata per le vie del centro storico delle associazioni sportive partecipanti all’iniziativa a partire dalle ore 17:00; a seguire, alle ore 18:00 spazio alla “Splash color run”, una corsa non competitiva di 3 km nel centro storico con arrivo in Piazza Cavour tra musica, animazione ed esplosione di colori.

Il 15 settembre invece si parte alle 9:00 con le esibizioni nei “point” allestiti in città delle associazioni sportive che si alterneranno in diverse fasce orarie, senza dimenticare “I giochi del sorriso”, spazio riservato ai più piccoli con animazione. Alle 11:30 è previsto l’intervento delle autorità. Alle ore 19:00 invece sarà il momento di una spettacolare gara di corsa agli ostacoli, la OCR Sprint la cui iscrizione è libera per chiunque avesse voglia di cimentarsi in questa divertente competizione. Alle ore 20:00 la chiusura della manifestazione è affidata a Igor Trocchia, tecnico della FIGC e Medaglia d’oro al Valor Civile che terrà il convegno “#carpediemeduco” sulla formazione umana dei bambini attraverso la pratica sportiva ed il compito degli educatori-allenatori”.

L’assessore Chiarelli aggiunge: «Questi tre giorni interamente dedicati allo sport sono un’occasione importante per rafforzare lo storico legame tra Anagni e le discipline sportive, per far conoscere le realtà del territorio ma anche società provenienti da altre città perché lo sport è prima di tutto condivisione. Non mancheranno i momenti formativi per gli esperti ma anche per gli appassionati con la presenza di due ospiti importanti come Masala e Trocchia che racconteranno le loro esperienze. Si è detto spesso che Anagni sta tornando al centro delle iniziative culturali e ricreative provinciali; l’assessorato allo Sport non può che contribuire a questa importante strategia dell’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Natalia dando il contributo con “Play the game”».”.

