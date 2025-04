Anagni – L’ampliamento dell’ex Winchester (per produrre esplosivi) non piace alla consigliera Battisti che interroga il Governatore | TG24.info

“L’ampliamento dello stabilimento ex Winchester di Anagni, con la produzione di materiali esplosivi altamente pericolosi come la nitrogelatina, rappresenta un rischio inaccettabile per l’ambiente e per la salute delle nostre comunità. Per questo ho presentato un’interrogazione a risposta immediata al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e alla Giunta regionale per chiedere quali azioni intenda intraprendere per tutelare il territorio e la popolazione interessata”.

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Sara Battisti (nella foto), in merito al nuovo piano produttivo presentato dalla multinazionale KNDS Ammo Italy Spa (ex Simmel), che prevede la realizzazione di 11 nuovi capannoni su un’area di 2.440 mq nella zona “La Macchia” di Anagni, con una produzione stimata di 150 kg di nitrogelatina all’ora e 40 tonnellate al mese.

“Parliamo di un progetto – prosegue – che si inserisce in un’area già gravemente compromessa dal punto di vista ambientale, situata all’interno del SIN (Sito di Interesse Nazionale) del Bacino del Fiume Sacco. Un territorio che meriterebbe interventi di bonifica e di valorizzazione naturalistica, non certo un’ulteriore industrializzazione legata alla produzione di materiali esplosivi. Il nuovo piano produttivo, infatti, rischia di aggravare una situazione già critica, considerando la presenza di sette industrie a rischio incidente rilevante nei dintorni e la vicinanza a centri abitati, scuole e infrastrutture strategiche come l’Autostrada A1. È inaccettabile che, mentre associazioni, forze politiche e cittadini lavorano per la tutela e il rilancio dell’area verde ‘La Macchia’, si pensi invece di destinarla alla produzione di armamenti”.

“La Regione Lazio – conclude – ha il dovere di vigilare e di intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative ambientali a tutela del nostro territorio in provincia di Frosinone e della qualità della vita nelle nostre comunità”.