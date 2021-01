Anagni – Ivan Iaboni lo stilista di moda dei vip (foto) | TG24.info

Creativi si nasce e Ivan Iaboni ha sempre avuto la passione per la moda, le sue realizzazioni sono meravigliose tanto da essere apprezzate anche dai personaggi televisivi.

L’anagnino Ivan Iaboni ne ha fatta di strada nel mondo della moda! Fin dalla sua giovane età vive circondato da stoffe, fili e materiali raffinati. Decide di seguire la sua passione, iscrivendosi all’Accademia Altieri di Roma. Il suo innato talento non passa inosservato e nel 2007 le sue prime creazioni appaiono sulle reti televisive locali. Vince il primo premio della Manifestazione “Ponte Milvio in moda” ricevendo la premiazione dalla dott.sa Valeria Mangani vice presidente di ALTA ROMA ALTA MODA. Partecipa all’evento “Cisternino in Moda” con la collaborazione degli accessori firmati ReModa, brand dell’attrice italiana Francesca Rettondini. Vince il final work dell’Accademia Altieri “Una sera d’estate”.

La sua prima collezione, con cui inaugura il suo marchio, viene presentata ad Alta Roma Alta Moda. Successivamente si classifica secondo nel Talent Televisivo di moda Mediaset “FASHION STYLE” presentato da Chiara Francini, con la collaborazione degli ospiti in giuria: Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e Cesare Cunaccia. La sua arte trova ovunque approvazione. Arrivano altre soddisfazioni anche dai social network, Silvia Toffanin pubblica su Instagram una foto in cui indossa un suo capo. Dal 2014 il brand Ivan Iaboni è presentato in vari store italiani ed esteri, a oggi il successo è sempre lo stesso. Molti influencer indossano creazioni dello stilista anagnino tra cui Giulia De Lellis, Giulia Salemi, Andrea D’Amante, Stefania Orlando, Giulia Pauselli, Valentina Persia, Valeria Graci, Benedetta Mazza, Lidia Schillaci, Valerio Scanu, Selvaggia Roma. È lo stilista ufficiale di Giorgia per il videoclip Oronero. Le sue creazioni entrano in numerosi programmi TV italiani, tra cui Temptation Island, La Sai l’ultima, Uomini e Donne e Grande Fratello. Nel 2018 apre il suo primo store monomarca a Roma. Per quest’ultima edizione di Grande Fratello, la conduttrice televisiva Stefania Orlando, concorrente del reality, lo ha contattato e ha voluto fortemente i suoi fantastici abiti. Ivan ha ideato per lei quindici abiti, un lavoro improntato dall’estate scorsa. Gli abiti sono diventati poi trenta, in seguito alla programmazione di ulteriori puntate del Grande Fratello. Lo stilista in questi giorni ha confezionato per Stefania Orlando gli altri vestiti senza misurarli, ed è qui che l’arte di Ivan è stata messa ancor più in evidenza!

Anna Ammanniti