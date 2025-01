Anagni – Inner Wheel Club: successo per “La via Francigena del sud e i suoi pellegrini, tra storia e tradizioni” (VIDEO) | TG24.info

Sabato 21 maggio alle ore 11 si è svolto, presso il Palazzo Comunale Jacopo da Iseo, il convegno “La via Francigena del sud e i suoi pellegrini, tra storia e tradizione”.

Grande successo per l’evento organizzato dall’Inner Wheel club di Frosinone-Fiuggi e patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Frosinone, dal Comune di Anagni, dal CAI sez. di Frosinone e dall’AEVF. Il convegno si è svolto nella meravigliosa Sala della Ragione del Palazzo Comunale e ha visto la partecipazione di numerosi Club di Roma e del Lazio.

Queste le parole della presidente Stefania Capoccetta Salvadori: “Oggi concludiamo un progetto nato tre anni fa, quando con il club di Viterbo e la sua presidente Maria Teresa Lecchini, decidemmo di incontrarci sulla via Francigena. Via che divenne il filo rosso che univa la Grande Storia alle nostre storie territoriali, aprendoci allo scambio culturale. Allora l’incontro avvenne nella Rocca dei Papi a Montefiascone, dove la via Maestra del Nord entra a Roma”.

Hanno partecipato al convegno il regista-attore Amedeo di Sora, che ha declamato versi dalla Divina Commedia e i musicisti Enio Marfoli e Chiara Anastasia, che hanno eseguito brani medievali per oboe e arpa celtica.

I relatori dell’evento sono stati Luca Pierron, Direttore Artistico dell’Anagni Jazz Festival, che ha illustrato la storia di Anagni attraverso i “suoi Papi”; Elisabetta Ferrari delegata dell’AEVF, che ha fatto il punto della situazione in AEVF sostenendo l’importanza del riconoscimento della tratta Prenestina-Latina verso la Puglia; Gioia Marzi presidente CAI sez. Frosinone, che ha presentato la storia dei cammini e l’importanza di una pianificazione sostenibile e attenta all’ambiente.

La presidente Stefania Capoccetta Salvadori auspica che le istituzioni pubbliche e private colgano il valore della Francigena, per intraprendere percorsi di sviluppo socio-economico-culturale, al fine di evitare l’abbandono dei centri storici e dei borghi, tesoro inestimabile del nostro territorio.

Anna Ammanniti