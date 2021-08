Anagni – Incanto tra i Vicoli, Sara Battisti ospite all’evento conclusivo | TG24.info

Incanto tra i Vicoli, concluso con successo il progetto promosso dalla Pro Loco grazie al contributo della Regione Lazio.

Le guide della Pro Loco hanno accolto ed accompagnato, nei giorni ed orario stabiliti, i visitatori il cui numero ispira ottimismo; facendo conoscere e scoprire angoli e scorci suggestivi. Dopo i precedenti appuntamenti, domenica 29 è stata la giornata conclusiva. Al mattino gli intervenuti, accolti dal presidente Franco Stazi e dai suoi collaboratori oltre che dalla guida Monica Partigianoni, hanno concluso il giro a Porta Cerere, dov’erano ben posizionate le Fiat 500 ed i numerosi modelli di Vespa partecipanti al III Memorial Lillo e Cetto organizzato da Radio Studio1 Piglio ed altri. L’appuntamento del pomeriggio, alle ore 17, ha visto come guest star il consigliere regionale Sara Battisti, accolta a Piazza Sant’Andrea da un folto gruppo di persone molte delle quali provenienti da fuori. Stavolta la Beatrice in testa al corteo che ha ammirato le bellezze meno conosciute ma ugualmente meritevoli di attenzione, è stata Francesca Ascenzi. I quartieri medievali di Via della Valle e San Paolo hanno destato ammirazione non meno di quelli più prossimi alla Cattedrale, cuore pulsante dell’Anagni più antica e misteriosa. San Paolo, sul Colle San Domenico, domina il lato Est della città dei papi, e nasconde nel sottosuolo innumerevoli sorgenti e polle d’acqua sulla cui natura spesso ci si confronta e si dibatte. Via della Valle, con Madonna del Popolo, comprende Via Garibaldi che collega Piazza Cavour alla Circonvallazione, e soprattutto Porta San Francesco, storico varco sulla cinta muraria. Una novità, quella dell’itinerario attraverso i vicoli e le viuzze, ma soprattutto una proposta da ripetere, come auspicato dalla On. Sara Battisti, che ha voluto rimarcare la concreta vicinanza della regione Lazio alle città, in questo caso ai centri ricchi di storia e tradizioni.

