Anagni – Il Partito Democratico plaude l’inserimento della provincia nei fondi per il Mezzogiorno

Soddisfazione per l’approvazione dell’apposito emendamento, viene espressa dal segretario cittadino Egidio Proietti a nome del Circolo.

La nota “Nei giorni scorsi abbiamo appreso dal Presidente del Consorzio Asi Francesco De Angelis dell’approvazione da parte della Commissione Bilancio alla Camera dell’emendamento che prevede un “fondo per i territori dell’ex cassa del mezzogiorno”. Grazie a questo emendamento, la Provincia di Frosinone rientrerà nel fondo per i territori non ricompresi tra le regioni del sud beneficiarie di politiche di vantaggio e ci saranno a disposizione oltre 135 milioni per i bandi rivolti al tessuto imprenditoriale e ci auguriamo anche nuovi posti di lavoro; finalmente si colma un gap con gli altri territori. Come circolo del partito democratico di Anagni il nostro plauso va a Francesco de Angelis e ai deputati che hanno dato seguito in Parlamento alle richieste del Presidente stesso, alla Regione Lazio e alla presidenza del Consiglio Regionale del Lazio che aveva organizzato poche settimane fa un Webinar operativo alla presenza proprio di De Angelis e dell’On. Mancini e già lì ci fu l’anticipazione di quest’ultimo su un tema così importante per il nostro territorio”.

Jackal