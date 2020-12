Anagni – Guglielmo Vecchi: non chiediamo l’assessorato … almeno non oggi!

Guglielmo Vecchi, assieme ad Antonio Necci consigliere comunale del gruppo Idea Anagni, rincara la dose dopo la prima pesante bordata in Sala della Ragione.

La debole difesa degli assessori alla sonora bocciatura di Vecchi, una nota di scuse più che un rimbecco, non convinceva neppure i presunti firmatari. Vecchi e Necci non usano mezzi termini, con un secco “è proprio la squadra che non si percepisce. Restando in termini sportivi in Giunta c’è qualche fuoriclasse per impegno e presenza e altri non pervenuti”. I due amici ribadiscono di aver “spronato la Giunta ad un cambio di passo necessario dopo due anni e mezzo” ma “avremmo accettato un semplice sprone, ma così non è stato”. Dopo il blando “Vecchi ha ammesso modesta esperienza sulla macchina amministrativa” l’affondo “non vediamo però in Giunta Assessori che possano dare lezioni a chicchessia anche dopo 2 anni e mezzo di presenza. Abbiamo giudicato sufficiente l’azione svolta ma con la disponibilità economica che avete trovato e con l’ampia maggioranza politica avreste potuto fare molto di più”. Maramaldeggiando “Ripetiamo la domanda: avete un piano che volete attuare? Raccontatelo in Consiglio o almeno ai cittadini. Tirate una riga di metà consiliatura e fate le valutazioni necessarie”. E dopo il distensivo “Rasserenatevi non abbiamo ambizioni di poltrone”, la rivelazione “almeno per adesso!”. Comunque “se volete alzare i toni possiamo fare degli esempi concreti: prendiamo l’isola ecologica. Sono 2 anni che è stato individuato il sito dove posizionarla e ancora non ne abbiamo visto la realizzazione la quale farebbe diminuire le tasse a carico dei cittadini per circa 150mila euro all’anno. Di chi è la responsabilità? Vogliamo prendere anche il progetto sul decoro urbano? Ne abbiamo perso le tracce. Potremmo continuare ma siamo ottimisti sul futuro prossimo. E’ nostra ferma convinzione che l’azione amministrativa debba dare risposte alle esigenze dei cittadini”.

Jackal