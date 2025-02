Anagni – Gli auguri del vescovo Lorenzo Loppa, Natale viene e Dio nel Natale dice “eccomi” (VIDEO) | TG24.info

Sua Eccellenza Mons. Lorenzo Loppa, vescovo della Diocesi Anagni – Alatri, augura un Santo e Felice Natale a tutti i fedeli e anche ai lettori.

“Natale viene e Dio nel Natale dice “eccomi”. Buon Natale a tutti. Ecco ci avviciniamo al Natale magari con un passo meno pesante dell’anno passato però sempre con grande preoccupazione e con un pizzico di tristezza nel cuore perché le cose non vanno come vorremmo ma non solo e tanto per il morso della pandemia quanto per gli altri problemi che sono davanti agli occhi di tutti quanti noi e soprattutto nel cuore”.

“La fiducia nel Signore e nella Scienza per quanto riguarda il superamento della pandemia, l’appello alla nostra responsabilità, potranno e dovranno trasformare questo momento da una specie di tomba a una culla in cui rinasce la nostra speranza. La speranza è un atteggiamento del cuore che sta davanti al futuro e pone nel futuro un bene che per ora o è assente o non è completamente presente. Possiamo dire con altre parole: uno sguardo all’orizzonte al futuro senza smarrimenti e senza la paura perché si viene invasi, ecco, dalla luce e dall’amore di Dio. Possiamo addobbare tutti gli alberi di Natale che vogliamo, fare i presepi più sofisticati del mondo ma se non cambiamo dentro non sarà un buon Natale. Natale è la festa dei doni ma il dono più grande è la nostra disponibilità agli altri, alla loro vita la loro felicità.

Anna Ammanniti