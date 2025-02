Anagni – Flash mob al bivio ex Winchester, il sindaco: rotatoria entro un mese | TG24.info

Ieri il flash mob organizzato da associazioni e cittadini per ricordare le vittime della strada e per evidenziare la pericolosità della strada. Hanno partecipato in tanti. Presente anche il sindaco che intervenendo ha annunciato l’aggiudicazione dei lavori e tempistiche per la realizzazione della rotatoria. Il primo cittadino, attraverso un post sulla sua pagina social ha ripercorso l’iter mostrando il progetto.

Questo il post del sindaco Natalia: “Ho partecipato, assieme a consiglieri ed assessori, al flash mob organizzato da associazioni e cittadini al bivio della ex Winchester. Ho lasciato loro una lettera e l’elenco delle azioni concrete fatte dalla nostra Amministrazione per realizzare la rotatoria a quel bivio tristemente noto. Oggi (ieri per chi legge, ndr) si è chiusa la gara d’appalto, il 3 gennaio verranno aggiudicati i lavori e nel giro di qualche mese la rotatoria sarà finalmente realtà.

Cittadini, il bivio della ex Winchester è da sempre causa di incidenti gravi, anche mortali, come purtroppo abbiamo constatato in questi anni e anche recentemente. Come Amministrazione abbiamo da tempo lavorato per accelerare tutte le procedure per l’inizio dei lavori di messa in sicurezza del tratto stradale e costruzione della tanto attesa rotatoria. Oggi (ieri per chi legge, ndr) alle 12:00 è scattato il termine per la presentazione delle offerte della gara pubblica. Il 3 gennaio verranno aperte le buste, i lavori saranno aggiudicati e si potrà procedere nei giorni seguenti al loro inizio.

Abbiamo un progetto che è insieme ambizioso ma realizzabile in tempi brevi.

Per arrivare a questo risultato abbiamo dovuto superare ostacoli come:

• L’aggiornamento dei prezzi causato dalle rapide trasformazioni del mercato edile a seguito delle difficoltà di produzione e reperimento del settore che tutti conosciamo;

• La necessaria variante delle risorse di bilancio per incrementare le somme necessarie;

• Le altrettanto necessarie varianti progettuali;

• Due conferenze dei servizi con tutte le amministrazioni coinvolte;

• Sottoscrizione di una convenzione con la Regione Lazio per poter intervenire.

Come si può ben verificare dal quadro sintetico della procedura, per arrivare ad un risultato cui tutti ambivamo, abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà.

Eppure, con impegno e costanza, ma soprattutto con la volontà di fare il bene reale dei cittadini, siamo finalmente arrivati alla conclusione della gara e tra pochi giorni, all’inizio del nuovo anno alle porte, inizieranno i lavori.

Abbiamo preferito lavorare silenziosamente, senza annunci eclatanti, consci del fatto che la procedura fosse lunga e complessa da gestire, ma con la convinta volontà di realizzare un’opera tanto importante e tanto richiesta come questa rotatoria. Oggi siamo qui e possiamo dirvi, con soddisfazione, ed anche con profondo rispetto delle tante persone che nel corso di decine di anni hanno perso la vita su questa maledetta strada, che i lavori per la rotatoria al bivio della ex Winchester sono realtà!”.

