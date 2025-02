Anagni- Ex ospedale, servizi in crisi. La denuncia del PD | TG24.info

Il circolo anagnino del Partito Democratico denuncia i continui disservizi sanitari della città dei papi.

Smantellati diversi servizi, manca il personale, mancano i parcheggi e goccia che fa traboccare il vaso è sparito anche il “rinnovo patenti”. È caos al Cup: l’amministrazione comunale si muova! Queste le parole del PD attraverso il suo segretario Francesco Sordo: “È quello che, per il momento, vediamo presso la struttura sanitaria di via Onorato Capo dove sta andando in scena il caos agli sportelli Cup. La riduzione del personale (da 5 a 3 unità) da parte della ASL sta producendo giorni di disagi indescrivibili, con cittadini costretti ad andare via per disperazione.”

“Inoltre abbiamo potuto verificare che sono mesi che non esiste più il servizio del rinnovo patenti – denuncia il Circolo PD anagnino- mancando la figura del medico legale. Pare addirittura che qualche medico rifiuti di venire ad Anagni. I cittadini, pensiamo soprattutto ai più anziani, sono costretti a prendere appuntamento ad Alatri o a Frosinone oppure presso agenzie private. Che male hanno fatto i cittadini di Anagni e del comprensorio per meritare tutto questo? La Regione Lazio – incalza Francesco Sordo – continua a promettere personale medico e infermieristico, servizi e rilancio ma per il momento sono parole portate via dal vento. Infine ci viene segnalato il problema parcheggi del personale – concludono i Democratici- che la Asl non ha risolto e che però costringe a utilizzare quello comunale a pagamento. Un disagio che si triplica per anziani e disabili che devono accedere alla struttura di via Onorato Capo.

Facciamo un appello forte all’amministrazione comunale. Parlino con la ASL e risolvano il problema parcheggi per dipendenti e pazienti.

Si diano una svegliata. Il sindaco Natalia chiami il presidente Rocca e faccia valere, se ci sono, tutti i buoni uffici di cui si è cerimoniato in campagna elettorale, per ridare servizi sanitari dignitosi alla Cittá e al comprensorio.”

Anna Ammanniti