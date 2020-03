Anagni – Effetto Coronavirus: tornano dalla settimana bianca, si metteranno in quarantena?

Come devono regolarsi i turisti tornati dalla settimana bianca ai tempi del Coronavirus?

Partendo dal presupposto che sulle montagne della Valle d’Aosta al Friuli passando per il Trentino non si sono registrati contagi da Coronavirus, in questi giorni sono rientrati dalla settimana bianca al nord una decina di anagnini. Non sappiamo da quale zona di montagna siano tornati, ma ci appelliamo sicuramente al loro senso civico e di responsabilità. Ci auguriamo che questi turisti anagnini abbiano il buon senso di mettersi in quarantena anche nel caso in cui non dovessero essere stati nella zona rossa. (foto web)

Anna Ammanniti