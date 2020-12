Anagni – Consiglio straordinario l’antivigilia di Natale … prevista bufera!

È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per le 09:30 del 23 dicembre 2020 con numerosi punti da trattare.

Ci sono all’ordine del giorno: la surroga di un membro dell’organo di revisione contabile; la ratifica di una variazione di bilancio; la revisione periodica delle partecipazioni; il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze; l’approvazione di un piano d’utilizzazione aziendale; l’approvazione del regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale; i progetti d’efficientamento energetico e nuovi parcheggi sul territorio comunale. Il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe De Luca spiega: «Il Consiglio Comunale si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Non sarà possibile consentire l’accesso al pubblico ma, a tal proposito, chi vorrà seguire i lavori del Consiglio potrà farlo in diretta streaming tramite l’apposito link sulla homepage del sito istituzionale, sistema sperimentato già da due sedute e che ha dato ottimi risultati ed un buon servizio ai cittadini». Il sindaco Daniele Natalia dichiara: «Quella di mercoledì sarà una seduta dedicata a questioni di natura contabile e dunque espressamente tecnico-amministrative. Tuttavia premetto che ci sarà anche spazio per la politica, vorrei cogliere infatti l’occasione per fare un “consuntivo” di quanto fatto e programmato dall’Amministrazione nel 2020, nonostante le difficoltà che tutti quest’anno abbiamo conosciuto. Ma quel che mi preme di più sottolineare è la presentazione in Consiglio dei progetti per l’efficientamento energetico sul territorio nonché la costruzione di nuovi parcheggi, che al di là degli aspetti tecnici/amministrativi, in realtà sono provvedimenti di indirizzo politico in grado di cambiare il volto della città. Dunque illuminazione e piano parcheggi, due strumenti per rendere più efficiente Anagni e, soprattutto, per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Inizia a farsi concreta la nostra visione della città e il suo virtuoso sviluppo futuro». La minoranza borbotta, e non si escludono colpi di scena.

Jackal